France-Argentine: l'équipe de France avec sa tenue 100% bleue pour la finale

La France ne devrait pas porter sa tenue tricolore bleu-blanc-rouge pour la finale du Mondial contre l'Argentine, dimanche. Selon la FIFA, c'est l'ensemble entièrement bleu qui a été retenu.

Les Bleus tout en bleu. D'après un document de la FIFA, l'équipe de France jouera dans une tenue intégralement bleue lors de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, dimanche (16h00). Comme pour tous les précédents matchs du tournoi, c'est avec le maillot domicile que Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont évoluer. Mais exit la configuration tricolore avec le short blanc et les chaussettes rouges. Tout sera bleu.

>> Toutes les infos sur France-Argentine en direct sur RMC Sport

L'Argentine sera aussi avec son traditionnel maillot domicile rayé blanc et bleu ciel. Le short et les chaussettes seront blanches. Lors de trois de ses précédents matchs au Qatar, l'Albiceleste a porté un short noir. C'était notamment le cas face au Mexique, qui évoluait avec un ensemble tricolore (vert, blanc, rouge), similaire à celui de la France.

Aucune explication n'a pour le moment été donnée sur le choix des tenues. Il est possible que la FIFA ait décidé d'opter pour des tenues simples et unies de chaque côté pour une question de visibilité optimale, aussi bien depuis les tribunes qu'à l'écran, pour son match le plus important de l'année.

Tout en bleu lors de la finale 2018

En 2018, lors des huitièmes de finale, la France avait joué avec en bleu-blanc-rouge contre l'Argentine, qui était avec son maillot domicile habituel et un short noir. En finale, les Bleus avaient basculé sur la tenue 100% bleue.

Dans ce Mondial 2022, la France, qui n'a jamais sorti le maillot extérieur, a déjà joué une fois tout en bleu. C'était contre la Tunisie. Avec le résultat que l'on connaît: défaite 1-0. Mieux vaut ne pas être superstitieux.