France-Argentine: petites phrases, duel avec Messi, plan pour l'arrêter... Mbappé est "dans le cerveau des Argentins"

En Argentine, la finale de Coupe du monde 2022 prévue dimanche (16h) n'est pas seulement contre la France, mais aussi et surtout contre Kylian Mbappé. La presse et les observateurs sont déjà en boucle.

France-Argentine ou plutôt Mbappé-Messi. Après la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde 2022, l'Argentine pense surtout au génie de Bondy. Le quotidien sportif Olé confirme: ce match est avant tout perçu comme un "duel d'étoiles" entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain.

"Très rapidement, toutes les chaînes sont passées en mode: «Cómo parar a Mbappé?». Comment arrêter Mbappé?", raconte Georges Quirino, journaliste français installé dans le pays de l'Albiceleste et présent mercredi soir dans l'After Foot sur RMC.

"Tout est sorti sur Mbappé", complète le journaliste, qui constate que Kylian Mbappé "est dans le cerveau des Argentins depuis 2018" et son fameux doublé en huitièmes de finale du Mondial en Russie (4-3). "Il a laissé quelques traumatismes, assure-t-il. Depuis que Cristiano Ronaldo n'est plus dans la petite guerre avec Messi, les Argentins ont remplacé son rival par Mbappé, qu'ils l'appellent parfois successeur de Messi. (...) Ils ont commencé juste après le match, il y aura cette petite musique toute la semaine".

La polémique du "football pas aussi avancé qu'en Europe"

Le talent et les cinq buts de Kylian Mbappé dans ce Mondial 2022 n'expliquent pas toute cette attention en Argentine. En réalité, la presse sportive du pays n'a absolument pas oublié la petite phrase de l'attaquant français sur le niveau du football sud-américain. Olé, La Nacion, TyC Sports... Jeudi matin, les principaux en Argentine prenaient bien soin de rappeler cet épisode à leurs lecteurs.

Dans une interview donnée en mai dernier à la chaîne brésilienne TNT Sports, le champion du monde 2018 donne ses favoris pour 2022 et finit par glisser un petit tacle: "L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné".

Cette sortie provoque immédiatement un tollé, plusieurs joueurs argentins s'offusquent. Parmi eux, l'actuel gardien de la sélection Emiliano Martinez: "On joue la Bolivie à La Paz, l'Équateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud. À chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisés et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Quand un Anglais va s'entraîner avec l'Angleterre, il est sur place en une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux". Son coéquipier Lautaro Martinez avait lui aussi pris la parole pour déplorer une "déclaration injuste". Ce qui n'empêche pas La Nacion de nuancer en citant la réponse de l'ancienne gloire Jorge Valdano: "Mbappé doit apprendre que parfois il est plus commode de ne pas dire toute la vérité".

Le plan d'un coach argentin pour arrêter Mbappé

L'Argentine se souvient aussi de la réponse expéditive de Leandro Paredes sur Kylian Mbappé, avec qui il "n'avait pas de relation" dans le vestiaire du PSG. De quoi alimenter les récits sur les liens parfois un peu distendus avec le très imposant clan latino du club de la capitale. "Si Paredes et Di Maria, c'est la faute de Mbappé", peut-on ainsi entendre à la télévision argentine, selon George Quirino.

Sur un plan plus sportif, l'édition locale d'AS n'a pas manqué de souligner que Lionel Messi n'avait "jamais gagné" face à Kylian Mbappé. Ce qui pousse Pipo Gorosito, entraîneur de Gimnasia, à donner sur Twitter son plan magique pour neutraliser la menace française: "Cuti (Cristian Romero), Ota (Nicolas Otamendi), Paredes, il faut faire pied-cuisse sur Mbappé et quand on le peut cuisse-poitrine!"