France-Argentine: la bourde de Nike sur le maillot trois étoiles des Bleus

A deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et l’Argentine, dimanche au stade de Lusail (16h), Nike, l’équipementier des Bleus, a brièvement mis en ligne une annonce sur la vente d'un maillot de l’équipe de France floqué de trois étoiles sur son site internet.

Chez Nike, on est prêt pour un triomphe des Bleus en Coupe du monde. Un peu trop d’ailleurs. Si l’équipe de France brigue un troisième titre de champion du monde en finale face à l’Argentine, dimanche (16h) au stade de Lusail, les partenaires de Kylian Mbappé n’ont pas encore conservé leur titre, un exploit réalisé seulement par l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962). Mais du côté de la marque à la virgule, on a visiblement déjà anticipé une victoire des joueurs de Didier Deschamps.

L'URL est toujours active

Ce vendredi, sur le site de Nike, une annonce pour la vente d'un maillot "FFF 3 étoiles 2022/23" au prix de 89,99 euros a été brièvement mise en ligne. Une page illustrée par deux photos du maillot des Bleus (avec deux étoiles) qui a été vite désactivée ("le produit que vous cherchez n’est plus disponible").

Même si cette bourde a été vite effacée, l’adresse URL est toujours active. En attendant, pour revoir un jour cette annonce, il faudra d’abord que les Bleus dominent l’Argentine dimanche après-midi. En 2018, après le deuxième sacre de l'équipe de France, la course au maillot deux étoiles avait été compliquée.