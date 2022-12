Coupe du monde 2022: un supporter de l'équipe de France s’est déjà fait tatouer une troisième étoile

Teddy, un supporter héraultais de 22 ans, a décidé de se faire tatouer un logo de l’équipe de France avec trois étoiles, avant même la fin de la Coupe du monde 2022. Selon Midi Libre, il est persuadé que les Bleus vont battre le Maroc en demi-finale, ce mercredi au Qatar (20h), avant de triompher face à l’Argentine de Lionel Messi.

Il a décidé d’anticiper les choses. De manière assez osée. Un supporter de l’équipe de France s’est fait tatouer une troisième étoile avant même la fin de la Coupe du monde 2022. Midi Libre a retrouvé cet intrépide prénommé Teddy. Âgé de 22 ans, il a suivi avec passion la victoire des Bleus face à l’Angleterre, samedi en quart de finale (2-1). Dans une salle des fêtes du Crès, à une quinzaine de kilomètres au nord de Montpellier, Teddy a hurlé de joie lorsqu’Harry Kane a manqué l’égalisation sur penalty dans les derniers instants.

Quelques minutes plus tard, il a profité d’un stand de tatouage installé sur place pour aller au bout d’un défi lancé avec un ami. "Avant la rencontre, avec mon pote Noé, on s’est dit: si la France bat l’Angleterre, on se fait tatouer le logo et les trois étoiles", a-t-il expliqué à Midi Libre. Après une vingtaine de minutes de patience et de douleur, Teddy a pu arborer son tatouage sur la cuisse. "Presque sur les fesses", a-t-il précisé.

Un filet de sécurité, au cas où…

Reste à savoir s’il sera prémonitoire alors que la France a rendez-vous ce mercredi avec le Maroc pour une demi-finale historique au Qatar (20h). "Je suis confiant, on va gagner la demi-finale contre le Maroc 1-0… et après, une belle victoire en finale contre l’Argentine 2-0", prédit Teddy, qui a tout de même prévu un filet de sécurité si les Bleus ne réalisent pas le doublé: "Je me ferai tatouer une croix pour barrer la troisième étoile, si jamais…"