France-Argentine: la FFF affrète un avion pour la finale sans Zidane mais avec Govou

La Fédération française de football a pris l’initiative d’emmener des anciens joueurs de l’équipe de France pour assister à la finale de la Coupe du monde entre les Bleus et l’Argentine, dimanche au stade de Lusail (16h).

L’invitation a été très appréciée chez les anciens internationaux. La Fédération qui s’est rapprochée ces derniers mois du CIF (club des anciens internationaux) continuent d’améliorer ses relations avec ces anciens joueurs qui ont porté le maillot de l’équipe de France.

Elle a mandaté le CIF pour proposer à 20 anciens internationaux vainqueurs d’une compétition (Euro et JO en 1984, le Mondial 1998, l’Euro 2000, le Mondial 2018) de faire partie du l’avion affrété par la "3F" pour venir assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France, dimanche au stade de Lusail (16h). Outre les anciens internationaux, il y aura également dans cet avion des salariés de la fédération, des élus avec notamment des présidents de ligues et de districts.

Zizou a décliné l'invitation

Le CIF a donc contacté bon nombre d’anciens internationaux pour leur proposer ce voyage. En sachant que certains sont déjà sur place en tant que consultants dans différents médias ou que d’autres sont occupés à Paris pour les mêmes raisons, parmi les anciens de 84 champion d’Europe (Amoros, Six, Tusseau et Ferreri mais aussi Benssoussan, Rust et Xuereb pour les champions olympiques).

Chez les champions du monde 1998, si Zinédine Zidane a remercié pour l’invitation, il ne sera pas du voyage. En revanche Roger Lemerre, l’adjoint d'Aimé Jacquet en 1998 et sélectionneur des champions d’Europe de 2000 sera du voyage avec Philippe Bergeroo. Deux membres du bureau du CIF: Sidney Govou et Steve Savidan seront également présents. Le vol spécial décollera de Paris ce samedi 10h30 pour arriver à Doha en fin de journée.