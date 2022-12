Equipe de France: "J’ai envie de voir autre chose", Dugarry aimerait que Zidane remplace Deschamps, même en cas de 3e étoile

Invité de Rothen s’enflamme, ce mardi sur RMC, Christophe Dugarry a estimé que Didier Deschamps devrait céder sa place, même en cas de titre au Mondial qatari. Le champion du monde 1998 a également évoqué une possible nomination de Zinédine Zidane à la place du Basque, affirmant que son ancien coéquipier ne dirait jamais non à un tel projet.

Christophe Dugarry souhaite voir une transition à la tête de l’équipe de France. Invité de Rothen s’enflamme, ce mardi sur RMC, le champion du monde 1998 a confié qu’il souhaitait que Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur, même en cas de titre au Mondial qatari.

"Si Deschamps doit continuer à la tête de l’équipe de France ? Non, non. Je ne pense pas, car s’ils sont champions du monde - et je pense qu’ils vont l’être - eh bien bravo Monsieur, mais je pense qu’il faut laisser la place pour voir autre chose, a lâché Dugarry sur RMC. Après, il méritera de rester s’il en a envie. Mais, personnellement, en tant que passionné de football et de l’équipe de France, j'ai envie de voir autre chose, un autre football. Apparemment, ce sera Zizou le prochain, donc j’ai envie de voir Zizou sélectionneur de l’équipe de France !"

Pour Dugarry, Zidane va forcément accepter

Zinédine Zidane est effectivement l’immense favori pour prendre la suite de Didier Deschamps en cas de départ de l’actuel sélectionneur des Bleus. Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, le Ballon d’or 1998 est libre si jamais la Fédération française de football fait appel à lui. D’autant que, selon Dugarry, son ancien coéquipier, le challenge ne l’effraie absolument pas.

"Si Zizou s’y collerait ? Mais bien sûr ! Tu penses sincèrement que Zizou va se dire qu’il va passer après Deschamps, double champion du monde, et donc que ça lui fait peur ? Je ne crois pas du tout. Tu penses qu’il n’a pas connu pire au Real Madrid ? Il sait qu’il prendra des risques mais c’est la vie d’un entraîneur", a affirmé Dugarry.

Ce lundi, Noël Le Graët, président de la FFF, a confirmé qu'il allait bien proposer un nouveau contrat à Didier Deschamps, dont le bail arrive à son terme fin décembre. "La décision lui appartient puisqu'il est dans le dernier carré, a précisé le boss de la Fédération. On verra bien dans quelques jours. Trouver un entraîneur de cette qualité n'est pas facile, donc j'espère qu'il dira oui."