France-Argentine: le discours musclé de Mbappé pour secouer les Bleus à la mi-temps

Que se sont dits les Bleus à la mi-temps de la finale contre l'Argentine? Après une première période catastrophique, sans le moindre tir tenté, les Français sont menés 2-0 au Lusail Stadium. Le documentaire "Merci les Bleus" diffusé mardi soir sur TF1 permet de découvrir que Kylian Mbappé a pris la parole devant le groupe pour exprimer sa frustration et tenter de remobiliser les troupes.

Debout, médusé par ce qu'il vient de voir, celui qui va ensuite se distinguer par un triplé mémorable dit haut et fort: "C'est une finale de Coupe du monde, c'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire, de toute façon. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer aux cons, soit on y va, on met un peu d'intensité et on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du monde. C'est fait, ils ont mis deux buts, on est menés de deux buts. On peut revenir! Les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça".

Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale France-Argentine, dans le documentaire Merci les Bleus © Capture d'écran TF1

Mandanda en colère, Deschamps blessé

Steve Mandanda prend le relais dans la foulée. Le remplaçant d'Hugo Lloris est bien plus énervé: "Maintenant les gars, c'est fait. On perd 2-0, c'est fait. Après, c'est ce qu'on veut. On l'a tous fait une fois, retourner le match. Et c'est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça, finale les gars, merde! On a tout fait pour ça!"

Didier Deschamps enchaîne avec un ton plus calme. Du moins, au début: "Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du monde. Et nous, on ne la joue pas!". Entre temps, le ton de sa voix est monté. Surtout, le sélectionneur a frappé la table au centre du vestiaire de toute ses forces.

"Je n'étais vraiment pas content à la mi-temps. D'ailleurs, j'ai perdu un doigt sur le coup, confie-t-il a posteriori dans une interview face caméra. On a eu cette qualité, cette force de caractère. J'aime ça, j'adore ça. Ne rien lâcher. Tout va très vite. Il faut y croire jusqu'au bout."