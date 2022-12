France-Argentine: les supporters argentins mettent déjà une grosse ambiance dans le souk de Doha

A 24 heures de la finale entre du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine au stade de Lusail, les supporters argentins continuent de donner de la voix dans les rues de Doha. Ce samedi soir, ils ont envahi les rues du souk de la capitale qatarie pour faire monter l'ambiance.

La France ne jouera définitivement pas à domicile sa finale de Coupe du monde contre l'Argentine, bien au contraire. Sur le terrain, il faudra être fort ce dimanche car en tribunes, le match sera très largement remporté par les Argentins, qui ne cessent de mettre le feu depuis le début du Mondial. 30.000 fans de l'Albiceleste sont attendus pour la finale, contre dix fois moins de français.

Ce samedi, ils étaient présents en nombre au souk de Doha, un célèbre marché de la capitale qatarie, et ils ont donné de la voix. Les étroites rues du joli marché traditionnel qatari étaient de couleur ciel et blanc ce samedi, où les fans de l'Albiceleste ont arboré leurs couleurs traditionnelles et dégainé leurs téléphones pour prendre de jolis clichés. L'occasion aussi pour eux de profiter de leurs derniers jours dans la capitale. Quoi qu'il advienne, le Mondial se clôturera dimanche soir à l'issue du match entre la France et l'Argentine, qui décorera l'une des deux nations d'une troisième étoile à ajouter au maillot.

Des problèmes de billets pour les supporters argentins

De nombreux fans présents à Doha ont manifesté ces dernières heures. Ces supporters se plaignent de n'avoir accès qu'à des places au marché noir et pour des prix exhorbitants (plus de 3000 euros). Des dizaines de fans de l'Albiceleste se sont rassemblés devant l'hôtel ou est descendue la délégation de la fédération. L'ambiance avait été un peu tendue la veille entre les supporters et des officiels. Des membres de la Fédération avaient finalement accepté de rencontrer une délégation de trois supporters.