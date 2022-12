France-Argentine: la grosse colère des fans argentins contre leur Fédération pour les billets de la finale

Plusieurs supporters argentins se sont massés devant l’hôtel où résident les responsables de leur Fédération pour réclamer des billets pour la finale contre la France, dimanche (16h). Ils dénoncent le copinage et les fausses promesses des dirigeants.

A deux jours de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine dimanche (16h), la colère gronde chez les supporters argentins. Plusieurs d’entre eux se massent en effet depuis jeudi soir devant l’hôtel Al Jassim Tower, où logent les membres de la fédération argentine (AFA). Ils protestent contre la revente de tickets à un prix bien trop élevé et dénoncent des fausses promesses. Selon leurs témoignages, des responsables de l’AFA leur auraient assuré que de précieux sésames (environ 10.000) seraient mis à disposition de ce vendredi midi. Ce n’était pas le cas et cela tend la situation.

Un "revendeur" a provoqué la colère des supporters sur place en proposant une place à 5.000 dollars (4.700 euros) alors qu’il sortait de l’hôtel de la Fédération. La police l’a escorté sous les insultes nourries des hinchas avant de le mettre à l’abri (ou de l’arrêter?) dans une voiture. Trois fans argentins se sont rendus au poste de police pour rencontrer des membres de la Fédération et discuter. Mais rien n’a filtré sur la réussite de leur initiative. Une autre supportrice a confié à RMC Sport avoir sollicité l’ambassade d’Argentine à Doha et assure être revenue avec une mauvaise nouvelle: la Fédération n’a pas de billets disponibles. Face à cette impasse, les accusations de corruption et de copinage pleuvent contre les dirigeants de l’AFA. Pour assister au choc face à la France dimanche, la dernière solution semble l’achat au marché noir où les prix flambent.

"On n’a pas de tickets pour la finale, on demande à la fédération de nous donner une réponse à ce problème, peste Emilio qui a laissé femme et enfant au pays pour assister à sa deuxième Coupe du monde. On sait que la Fédération fait appel à des revendeurs et nous on est de vrais fans argentins, on veut avoir des billets au prix normal, à savoir 800 dollars (750 euros), mais à la revente c’est entre 3.000 et 5.000 dollars (entre 2.800 et 4.700 euros). Ils mentent, comme d’habitude. On sait qui a les billets, on connaît son nom, et il a changé d’hôtel. C’est un business. C’est la même chose lors de chaque Coupe du monde."

"La Fédé est corrompue depuis 40 ans"

A ses côtés, José, 31 ans, est déterminé à obtenir gain de cause après avoir fait 20.000 kilomètres pour assister à ce premier Mondial. "La Fédération est responsable de ça, on restera là le temps qu’il faut, promet-il. La Fédération nous a dit qu’elle vendrait des tickets à 12h, devant l’hôtel, 10.000 tickets, mais c’est une excuse. Si d’ici dimanche on n’a pas plus d’infos, mon état d’esprit va changer. On a dépensé beaucoup d’argent, on a vendu nos voitures, certains leurs maisons pour venir. On n’a pas l’argent. Ce n’est pas cool de nous laisser comme ça et de possiblement vivre un sacre de l’Argentine en dehors du stade."

Pour Marcos, ce problème n’est pas nouveau et s’accentue à l’approche du rendez-vous sportif le plus attendu de la planète. "Je suis presque sûr que la Fédé est corrompue depuis 40 ans, balance-t-il. Ils vendent des tickets à des gens liés à des clubs. Et eux, les revendent pour se faire de l’argent. On ne demande pas à la Fédé de nous en donner, comme la Fédé marocaine mais d’avoir accès aux prix officiels. On travaille, on a de l’argent mais pas pour payer à des prix ridicules comme ça. On est content parce qu’on est en finale mais on veut tous y aller, ce sont les deux meilleures équipes du monde. C’est le dernier match de Messi. On est triste d’être dans cette situation pour les billets." Il leur reste deux jours pour trouver le précieux sésame mais la grogne monte.