France-Argentine: Martinez recadre (encore) Mbappé pour sa sortie sur le niveau en Amérique du Sud

Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, a (encore) répondu aux propos de Kylian Mbappé, qui estimait que le niveau du football sud-américain était inférieur à celui de l'Europe.

L'affront de Kylian Mbappé habite plus que jamais les esprits argentins. À la veille de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, Emiliano Martinez a été invité à se prononcer une fois de plus sur la petite phrase de l'attaquant français. Ce dernier avait jugé que le niveau du football en Amérique du Sud était inférieur à celui en Europe. "Il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud", a répondu le gardien argentin, samedi après-midi en conférence de presse d'avant-match.

"Si tu n'a pas cette expérience, tu ne peux pas commenter", a ajouté Emiliano Martinez, qui avait déjà répondu à l'époque que les joueurs européens auraient sans doute beaucoup de mal à faire face aux nombreux matchs en altitude que proposent les éliminatoires sud-américains pour le Mondial.

"Mais ce n'est rien", a toutefois enchaîné le portier de l'Albiceleste, préférant ne pas remettre une pièce dans la machine. "Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela", a-t-il estimé.

"France-Argentine plus que Mbappé-Messi"

Au-delà de ce sujet, le nom de Kylian Mbappé a évidemment été souvent cité lors de cette conférence de presse de veille de match. Cependant, "Dibu" Martinez et son sélectionneur Lionel Scaloni ont assuré qu'ils n'étaient pas focalisés sur lui.

"Ce n'est pas seulement un joueur. Les quatre de devant sont dangereux. Il y a un grand gardien aussi, c'est une grande sélection", a déclaré Emiliano Martinez. "Ce n'est pas seulement une question de Mbappé, a abondé Lionel Scaloni. La France a d'autres grands joueurs. Mbappé en fait partie, il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Cela ne fait aucun doute. (...) Le match de demain, c'est France-Argentine plus que Mbappé-Messi. Nous avons les armes nécessaires pour que le match soit décidé pas d'autres joueurs".