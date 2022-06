Argentine: Messi répond à Mbappé après la victoire en Finalissima

Lionel Messi assure que l’Argentine - victorieuse de l’Italie lors de la Finalissima (3-0) mercredi - n’a rien à prouver aux nations européennes après les déclarations de Kylian Mbappé mal vécues en Amérique du Sud.

Lionel Messi s’est montré très à son aise, jeudi soir lors de la victoire de l’Argentine face à l’Italie (3-0) à Wembley à l’issue de la Finalissima, rencontre opposant le champion d’Amérique du Sud au champion d’Europe. Auteur de deux passes décisives, le joueur du PSG a été interrogé sur les propos de Kylian Mbappé sur la différence d’adversité entre les nations sud-américaines et européennes.

"Il y a pas mal d’équipes européennes, avait confié le Français lors d’une interview à la chaîne brésilienne TNT Sports lors de sa prolongation avec le PSG. L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

"Peu importe qui est devant"

Messi y avait déjà répondu dans une interview à TyC Sports. Il a de nouveau été sollicité sur le sujet mercredi en assurant que l’Argentine n’avait pas spécialement besoin de se confronter à une nation européenne comme l’Italie pour étalonner son niveau. "Je ne sais pas si nous en avions besoin, a-t-il répondu. Nous sommes conscients de qui nous sommes et peu importe qui est devant (entre le foot européen et sud-américain, ndlr). Nous avons joué tous les matches de la même manière, mais c'était un bon test, car l'Italie est une grande équipe."

"C'était un match équilibré jusqu'au premier but, a-t-il analysé. C'est une grande équipe et jusqu'aux 20 premières minutes, c’était difficile pour nous de contrôler Jorginho, il jouait seul et nous n’avions pas la main sur le pressing, mais après le premier but, le jeu a complètement changé. Finir comme ça, avec ce bonheur, c'est quelque chose de beau. Ce groupe transmet une joie et un bonheur qui fait du bien, ça m'est arrivé toute l'année à chaque fois que je suis venu. Nous avons bien joué et nous l'avons montré une fois en plus."

"Nous allons rivaliser avec n'importe qui"

Ce deuxième titre en un an après la victoire en Copa America ravit La Pulga, longtemps sevrée avec l’Albiceleste. Mais la star argentine – qui a reçu une copie du trophée de la Copa America - ne s’emballe pas avant la Coupe du monde. "Nous continuons à grandir, c'est ce que nous recherchons, a-t-il conclu. Nous regardons cela au jour le jour, continuons à nous améliorer et répétons sans cesse que nous ne sommes pas les meilleurs candidats. Nous allons rivaliser avec n'importe qui. Nous avons des choses claires, mais nous devons continuer à grandir et à améliorer les choses."