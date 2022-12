France-Argentine: Mbappé affole encore les stats et records avec son triplé en finale d'un Mondial

Kylain Mbappé s'est mué en sauveur contre l'Argentine, pour permettre à la France, très mal embarquée, de disputer une prolongation en finale de la Coupe du monde. Un triplé historique qui renforce encore les records déjà à son actif.

Il fallait que ce soit lui, celui que l’Argentine craignait et que les partenaires de Lionel Messi avaient parfaitement maîtrisé pendant 80 minutes dans cette finale entre la France et l'Argentine. Kylian Mbappé se doutait sans doute que sa chance viendrait malgré tout, et il n’a pas failli sous la pression.

Il a d’abord relancé les Bleus à l’entame des dix dernières minutes de la rencontre en transformant le penalty obtenu par Randal Kolo Muani, l’autre héros inattendu des Bleus. Puis il a complètement inversé le cours du match d’une splendide volée du pied droit à la réception d’une passe de… Kolo Muani, encore lui, avant d'égaliser à nouveau, encore sur penalty, en fin de prolongation. Dingue.

Un triplé dans une finale de Coupe du monde, ce n'est pas inédit, mais cela ne s'était produit qu'à une seule reprise, en 1966, et il était l'oeuvre de Geoffrey Hurst.

Parmi les grands

Celui de Mbappé restera dans l’histoire quelle que soit l’issue de ce match complètement dingue, d’autant qu’il permet au Français de passer devant Messi au classement des meilleurs buteurs de la compétition avec huit réalisations dans le tournoi, une performance que peu de joueurs ont réalisé avant le prodige de Bondy.

Ils ne sont que sept à avoir marqué autant de buts dans un seul et même tournoi depuis 1930, c’est dire si Mbappé intègre un cercle très fermé réservé jusqu’ici à une poignée de joueurs qui ont marqué l’histoire de ce sport (Ronaldo, Gerd Muller, Fontaine…).

Auteur de douze buts en 14 matches de Coupe du monde, dont quatre en deux finales, Kylian Mbappé est devenu ce dimanche le premier joueur de l’histoire à inscrire au moins dix buts avant 24 ans.

Mbappé a également égalé un record vieux de 60 ans, puisque seul Vava avait réussi cet exploit de marquer des buts dans deux finales consécutives, c'était avec le Brésil en 1958 et en 1962. Désormais, il faut aussi compter Kylian Mbappé.