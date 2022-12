France-Argentine: meilleure audience de tous les temps pour les Bleus

La finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine a réalisé le meilleur score d’audience de l’année, mais aussi de l'histoire de la télévision française, avec un peu plus de 24 millions de téléspectateurs réunis devant TF1. Et un pic à 29,1 millions au moment de la séance de tirs au but.

Un nombre record de non-boycotteurs pour la finale de la Coupe du monde 2022. Alors que beIN Sports, l'autre diffuseur de la finale de la Coupe du monde en France, n'a pas encore dévoilé son score d'audience - cela devrait être le cas en fin de journée -, TF1 a rendu public le sien au lendemain de la défaite cruelle des Bleus face à l'Argentine. Et il est historique.

24,08 millions de téléspectateurs étaient branchés sur la Une durant le match, ce qui constitue un "record historique d'audience" pour la télévision française, a annoncé la chaîne lundi, en citant des chiffres de l'organe Médiamétrie qui mesure ces données depuis 1989. Un score qui est établi "tous programmes et chaînes confondus", et alors que trois millions de personnes ont regardé le match en live sur MYTF1, un média non comptabilisé par Médiamétrie.

Le prédédent record datait de la Coupe du monde 2006

Le scénario absolument rocambolesque de la finale a profité à la chaîne de télévision, attisant logiquement la curiosité de nombreux Français entre 16 heures et 18h55. Le précédent record remontait à la demi-finale Portugal-France du Mondial 2006, avec 22,2 millions de téléspectateurs. A titre de comparaison, 20,7 millions étaient devant TF1 pour la demi-finale France-Maroc lors de cette édition.

Ce score d’audience énorme est complété par une autre belle performance, celle d’afficher 80% de part d’audience globale, soit quatre Français sur cinq. Mieux encore, les Bleus ont atteint des chiffres historiques avec une pointe vertigineuse à 29,1 millions de téléspectateurs au moment des tirs au but fatals.