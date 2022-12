France-Maroc: "C'est comme choisir entre son père et sa mère", le dilemme des binationaux

De nombreux supporters français d’origine marocaine sont partagés entre les deux nations avant la demi-finale historique de Coupe du monde 2022 entre les deux équipes, samedi (20h) avec une préférence pour les Lions de l’Atlas.

Sur les terrains de football, les marchés, dans la rue et les foyers… le débat fait rage pour les Français d’origine marocaine. Qui supporter mercredi (20h) pour le choc entre les deux nations en demi-finale de la Coupe du monde? La question est finalement assez vite résolue pour plusieurs témoins interrogés: le Maroc a leur préférence de cœur mais un succès des Bleus sera aussi vécu dans la joie.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

"Moi, je suis né en France et suis d’origine marocaine, confie Karim depuis le bord d’un terrain en synthétique à Mantes-la Jolie (Yvelines) sur BFMTV. On est avec le Maroc et la France mais on est plus pour le Maroc parce que la France est déjà championne du monde, elle l’a l’habitude de gagner, nous, c’est rare qu’on arrive ce stade de la compétition."

"Si on gagne, je suis heureux et si la France gagne, c’est la même chose, confie Zakaria, son équipier. On habite en France, je suis franco-marocain. On va stresser, comme si on était sur le terrain." Leurs partenaires lancent le débat et les titillent sur ce choix entre les deux pays. "Même nous on veut que la France gagne mais pour le Maroc, c’est inhabituel d’être là", rétorque Karim. "Si le Maroc perd, on sera logiquement pour la France", conclut Zakaria, diplomate.

Né au Maroc, Lahoucine se définit comme 50% français et 50% marocain et abat la même carte en servant l’emblématique thé à la menthe. Il veut "la victoire des deux!" et définit ce choix cornélien comme opter "entre son père ou sa mère". "On est vraiment fiers d’être Français et de vivre en France mais je n’oublie pas mon pays natal, ajoute-t-il. C’est très important pour moi aussi. Que le meilleur gagne, inch’Allah."

"On aime bien la France mais le cœur penche vers le Maroc"

Sur le marché de Nîmes (Gard), le match est sur toutes les lèvres de l’importante communauté marocaine. Il est vite tranché pour Redouane, qui rediffuse le quart de finale face au Portugal sur son stand et affiche fièrement le maillot du Maroc. "J’ai même dormi avec, lance le supporter arrivé en France à 13 ans, sur RMC. On est sur un nuage, on aime bien la France mais le cœur penche vers le Maroc."



Hicham, lui, va encore plus loin. S’il est tiraillé ("le choix va être dur mais je vais choisir le Maroc"), il a décidé de vivre l’évènement au cœur de la ferveur, mercredi. "Mardi, je prends un billet et je vais voir le match au Maroc!" Abdel sera "100% derrière le Maroc" et suivra la rencontre avec des amis supporters de la France. "On va organiser un petit truc, on va regarder le match ensemble entre des Marocains et des Français, explique-t-il. Chacun supporte son équipe et on verra à la fin qui va payer les boissons!"