France-Maroc: "C’est long mais ça vaut le coup", 13.000 billets ont été distribués aux supporters marocains

La Fédération marocaine a opéré la distribution gratuite de plusieurs milliers de billets pour la demi-finale historique des Lions de l'Atlas face à la France à la Coupe du monde (mercredi à 20h).

Plusieurs milliers de supporters du Maroc étaient déjà là tôt ce mardi matin, en plein soleil, sur le parvis du stade Al-Janoub d’Al-Wakra, pas très loin de l’aéroport de Doha. Dès lundi soir, une centaine de supporters avaient déjà pris la direction du lieu de distribution fixé par la Fédération marocaine, peu après 22h. De nombreux supporters sont eux arrivés au beau milieu de la nuit, tous avec cette même idée en tête de mettre toutes les chances de leur côté dans leur quête de ces précieux sésames. Ici, à Doha, on évoque le chiffre de 13.000 places distribuées gratuitement.

Un pont aérien entre Casablanca et le Qatar

Certains sont là avec leurs valises. Ils sont venus ici dès la descente de l’avion. Le temps d’attendre, beaucoup s’adossent à des barrières de sécurité pour se reposer, s’assoupir. Certains ont amené des chaises. D’autres se couvrent la tête avec des vestes, des drapeaux du Maroc, des couvertures de survie pour se protéger du soleil. "C’est long mais ça vaut le coup", sourit Nabil, qui fait la queue depuis 00h30. Tous rêvent de participer à cette demi-finale historique face à la France, et remercient la fédération marocaine pour cette distribution gratuite de places.

Une vague de supporters marocains va déferler sur la ville de Doha tant ils sont nombreux à vouloir soutenir la sélection nationale dans son incroyable épopée. Tout a été mis en place pour encourager et faciliter leur présence sur place. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a décidé d'opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d'acheminer les supporters marocains. Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a rendu hommage à de multiples reprises aux supporteurs marocains, "le 12e homme de l'équipe".