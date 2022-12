France-Maroc: coup dur de dernière minute pour les Lions de l'Atlas, Aguerd remplacé par Dari

Alors qu'il était annoncé titulaire, Nayef Aguerd a finalement cédé sa place dans le onze titulaire du Maroc à Achraf Dari pour la demi-finale du Mondial 2022 contre la France ce mercredi.

Changement de dernière minute chez les Lions de l’Atlas. Le Brestois Achraf Dari remplace finalement Nayef Aguerd, pas suffisamment remis de ses pépins physiques, pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc ce mercredi. Sorti touché aux ischios-jambiers contre l’Espagne en huitièmes, Aguerd était absent de la feuille de match en quarts de finale face au Portugal.

>> France-Maroc EN DIRECT

Un changement de système

Opéré cet été d'une cheville, le joueur de West Ham avait déjà forcé pour revenir à temps pour le Mondial et n’a pu commencer sa saison que fin octobre. Son absence est évidemment un coup dur pour le Maroc et Walid Regragui, qui a décidé de miser sur une défense à cinq pour ce rendez-vous avec les latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, et un axe composé de Jawad El Yamiq, Romain Saïss et donc Dari.

Au milieu, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi sont reconduits sans surprise, tandis que Selim Amallah prend place sur le banc. En attaque, c'est du classique avec Youssef En-Nesyri entouré par Sofiane Boufal et Hakim Ziyech.