France-Maroc: Aguerd titulaire avec les Lions de l'Atlas, avec un possible changement tactique

Nayef Aguerd et Romain Saïss, qui étaient incertains, sont titulaires dans une défense du Maroc qui passe de deux à trois centraux pour la demi-finale du Mondial 2022 contre la France, ce mercredi à Al-Khor (20h).

Blessé aux ischios-jambiers contre l'Espagne en 8es et annoncé incertain pour ce choc, Nayef Aguerd est finalement bien titulaire avec le Maroc pour la demi-finale de Coupe du monde contre la France, ce mercredi soir (20h).

>> France-Maroc en direct sur RMC Sport

Le défenseur central de West Ham reprend sa place, aux côtés de Jawad El Yamiq et Romain Saïss. Il se pourrait ainsi que les Lions de l'Atlas changent de dispositif tactique et évoluent dans un système à cinq défenseurs avec les latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui.

Au milieu, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi sont reconduits sans surprise, tandis que Selim Amallah prend place sur le banc. En attaque, c'est aussi du classique de la part de Walid Regragui: Youssef En-Nesyri est entouré par Sofiane Boufal et Hakim Ziyech.

La composition de départ du Maroc:

Maroc: Bounou - El Yamiq, Aguerd, Saiss - Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui - Ziyech, En Nesyri, Boufal.