France-Maroc: "On va courir, il n'y aura pas de fatigue", Regragui se veut rassurant sur l'état physique de ses joueurs

En conférence de presse à la veille de la demi-finale opposant le Maroc à la France, Walid Regragui a tenu à rassurer sur l'état physique de son groupe. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas assure que ses joueurs "vont courir" et ne "sont pas fatigués".

Le Maroc se prépare à vivre une demi-finale de Coupe du monde contre l'équipe tenante du titre. Face à la France ce mercredi (20h), les Lions de l'Atlas joueront leur première demie dans un Mondial, devenant par ailleurs la première nation africaine à atteindre le dernier carré.

En conférence de presse à la veille du rendez-vous, le sélectionneur Walid Regragui, arrivé fin août dernier en remplacement de Vahid Halilhodzic a affiché sa grande motivation: "On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain, a commenté le technicien. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner."

"On va courir, il n'y aura pas de fatigue"

Tombeur de l'Espagne et du Portugal aux tours précédents, le Maroc va devoir trouver les ressources pour s'en sortir. Absent face à la Seleçao, Nayef Aguerd est encore très incertain, là où son habituel partenaire en défense Romain Saïss est sorti touché lors du quart de finale. Si l'état physique des troupes peut inquiéter, Walid Regragui s'est montré rassurant et déterminé: "On est en mission, on est pas fatigué, j’insiste. Demain, on va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher, a poursuivi l'ancien arrière droit. Je ne veux pas attendre 40 ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment."

Désormais, Walid Regragui veut "changer les mentalités" du continent africain mais l'adversaire s'annonce de taille. "J’espère que la France ne nous respectera pas. Car ça sera difficile si c’est le cas", a commenté le sélectionneur marocain, estimant aussi que son confrère Didier Deschamps est "le meilleur" au monde pour diriger une sélection nationale.