Guerre en Ukraine: la Fédération suédoise ne veut pas affronter la Russie en barrage du Mondial 2022

Les barrages de la Coupe du monde 2022 auront lieu en mars prochain pour la zone Europe. En cas de succès contre le République Tchèque, la Suède pourrait être confrontée à la Russie en finale de groupe. Un scénario inenvisageable pour la Fédération suédoise en raison du conflit en cours entre l’Ukraine et les Russes.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a déjà des conséquences sur le monde du sport. Si des footballeurs comme l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko et le Russe Fedor Somolov se sont prononcés contre cette guerre en cours, la Fédération suédoise de football a aussi pris position. Car dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Suède devra affronter la République Tchèque au mois de mars quand, dans le même temps, la Russie sera opposée à la Pologne. En cas de succès, les Suédois et les Russes s’affronteraient en finale du groupe.

Un scénario que l’instance veut absolument éviter. Dans des propos retranscrits par Reuters, le patron de la Fédération Karl-Erik Nilsson juge "impensable que nous jouions un match de football en Russie dans quelques semaines". Un point qui pourrait être évoqué pendant la réunion d’urgence organisée par l’UEFA ce vendredi.

Nilsson ne souhaite pas une expulsion de la Russie

Même si pour l’heure il ne souhaite pas voir la sélection suédoise affronter les Russes, Nilsson ne veut pas que ces derniers soient pour autant expulsés de la compétition. Le dirigeant espère encore que la situation finira par s’apaiser entre la Russie et l’Ukraine: "Nous devrions prendre notre temps et voir quelles actions sont nécessaires. Pour le moment, nous espérons que les armes seront déposées et que la paix et la liberté verront le jour."

En plus de la très probable délocalisation de la finale de la Ligue des champions censée avoir lieu à Saint-Petersbourg le 28 mai, l’UEFA pourrait se pencher sur le cas de la sélection russe avant les barrages du Mondial.