Italie: Scalvini, Ricci, Frattesi, Fagioli, qui sont les nouveaux jeunes convoqués par Roberto Mancini?

Le sélectionneur italien a convoqué 35 joueurs pour un stage de trois jours au centre technique national de Coverciano. Parmi les surprises, si le retour de Mario Balotelli fait la Une de la presse italienne ce mardi, plusieurs nouvelles têtes font leur apparition, dont quatre joueurs de champ, tous âgés de moins de 23 ans et plutôt habitués à la sélection espoir.

L’Italie entame ce mercredi sa préparation pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 qui se dérouleront fin mars. Profitant de la trêve internationale réservée aux sélections asiatiques et sud-américaines, le sélectionneur italien a demandé et obtenu un stage de trois jours pour travailler avec un groupe élargi de joueurs. Un cadeau de la fédération et des clubs qui savent bien qu’une non qualification à la Coupe du monde 2022 serait terrible pour tout le football italien. Durant ces 72 heures, trois sessions d’entraînement vont se dérouler sur fond de travail tactique.

La liste des 35 joueurs a réservé quelques surprises, certains profitant de l’absence des joueurs évoluant à l’étranger (Verratti, Donnarumma, Jorginho, Emerson). La plus éclatante est celle du retour de Mario Balotelli. Désormais attaquant de l’Adana Demirspor (Turquie), il joue à nouveau avec continuité et se montre décisif. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce mardi matin, son entraîneur en Turquie, Vincenzo Montella, a expliqué l’avoir beaucoup fait travailler physiquement pour qu’il revienne à un niveau de forme lui laissant espérer ce retour en sélection. Parmi les autres nouveautés, deux Oriundi (ces joueurs originaires d’un autre pays mais avec une double nationalité leur permettant de jouer pour l’Italie, ndlr) vont découvrir Coverciano : Felipe Luiz, défenseur de la Lazio et Joao Pedro, attaquant de Cagliari. Les voilà désormais sur les traces des Mauro Camoranesi, Rafael Toloi et autres Emerson Palmieri.

Cinq autres joueurs vont faire leurs premiers pas avec la Nazionale, tous habitués à jouer pour la sélection U21. En dehors du gardien Marco Carnesecchi, prêté par l’Atalanta à la Cremonese, et gardien titulaire des Espoirs, quatre joueurs de champ très prometteurs vont se frotter au niveau international, dont un, Nicolo Fagioli, évolue encore en Serie B. Roberto Mancini n’a jamais eu peur de prendre des risques lorsqu’il détecte un jeune à fort potentiel. Souvenez-vous de la convocation de Nicolo Zaniolo en septembre 2018 alors qu’il n’avait pas joué la moindre minute en professionnel avec la Roma ou encore de l’arrivée de Sandro Tonali deux mois plus tard, alors qu’il évoluait en Serie B avec Brescia. Le sélectionneur de la Nazionale sait y faire avec les jeunes joueurs et la confiance est de rigueur. Leur arrivée en sélection nationale est une bonne occasion de faire un point sur l’avancée de la carrière de ces jeunes joueurs, dont trois d’entre eux vous avaient été présentés fin août à la reprise du championnat italien, dans cette liste de 15 joueurs méconnus de moins de 23 ans à suivre cette saison.

Giorgio Scalvini - Atalanta - 2003

Homme de base de la Primavera de l’Atalanta la saison passée, avec qui il a atteint la finale du championnat, ce défenseur central d’1m94 est athlétique, possède un jeu long de grande qualité et n’hésite pas à porter le ballon pour casser les lignes adverses. Entré en jeu à cinq reprises cette saison, comme défenseur central ou même comme latéral droit, il a vécu ses deux premières titularisations en l’espace de dix jours. D’abord en Coupe d’Italie le 12 janvier face à Venise, au poste de défenseur central, axe droit dans une défense à 3, puis en championnat face à la Lazio lors de la dernière journée avant cette trêve. Lors de ce match, il a évolué au poste de milieu axial. Un match plein de personnalité alors que l’Atalanta était décimée (10 joueurs manquaient à l’appel). Gian Piero Gasperini apprécie son profil et n’exclut pas qu’il puisse avoir un avenir au milieu de terrain, comme il l’a affirmé après le match à Rome au micro de DAZN, même si sa formation de défenseur le dirige naturellement vers ce poste. Surtout, dans un secteur qui paraît

ouvert à toutes les possibilités derrière le duo Bonucci-Chiellini, il peut constituer une solution à l’avenir s’il maintient son développement à Bergame.

Davide Frattesi - Sassuolo - 1999

Son profil de milieu box-to-box impressionne pour sa première année en Serie A. Après deux excellentes saisons en Serie B, d’abord à Empoli puis à Monza, le jeune milieu de terrain italien rayonne avec Sassuolo, au point d’attirer l’intérêt des plus grands clubs italiens, à commencer par l’Inter et la Roma, club où il a été en partie formé. Il a en effet une particularité, celle d’être passé de la formation de la Lazio à celle de la Roma en cours de route. Associé à Maxime Lopez dans un milieu à deux ou à l’ancien marseillais plus un troisième joueur (Matheus Henrique, Hamed Traoré) dans le cadre d’un passage à un milieu à trois, il profite de ses qualités de projection avec et sans ballon pour porter un danger permanent. Difficile à lire, puissant, peu avare en effort et doté d’une belle frappe de balle, il est également très utile dans sa capacité à déclencher le pressing avec de solides appuis au démarrage, en témoignent ses 96 ballons interceptés, cinquième meilleur total pour un milieu de terrain en Serie A. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en championnat, son travail à haute intensité (ce qui ne l’empêche pas de réussir deux dribbles sur trois - meilleur milieu de Serie A en pourcentage de dribbles réussis avec minimum 65 dribbles tentés) rappelle celui de Nicolo Barella.

Samuele Ricci - Empoli - 2001

Son profil de milieu de terrain au physique "un peu léger" provoquait beaucoup d’interrogations à l’aube de sa première saison en Serie A, après avoir brillé avec Empoli en Serie B. Quelques mois ont suffi à rassurer tous les observateurs, témoins de son évolution physique et d’un tempérament plus accrocheur, indispensable au plus haut niveau. Pouvant jouer relayeur (à gauche comme à droite) ou devant la défense, il fait partie des milieux élégants ballon au pied, placés pour améliorer la construction, fluidifier les sorties de balle et sortir de la pression. Le plus souvent aligné devant la défense cette saison, il est excellent face au jeu où sa qualité technique (90% de passes réussies, 63% de passes longues réussies, 69% de dribbles réussis) fait la différence. Il doit néanmoins améliorer sa précision sur tir avec seulement deux tirs cadrés sur 14 tentatives, même si ce n’est pas l’essence de son jeu. Il a plus un profil de facilitateur de jeu, de première rampe de lancement pouvant effacer le pressing, un peu à la manière d’un Marco Verratti.

Nicolo Fagioli - Juve/Cremonese - 2001

Lancé à la Juve la saison passée par Andrea Pirlo, qui s’y connaît en milieu de terrain, Nicolo Fagioli a été prêté cette saison en Serie B à la Cremonese, actuellement sixième du classement. Élément clé du milieu de la formation lombarde, le jeune joueur de 21 ans est en train de franchir un palier, à la manière d’un Davide Frattesi, d’un Samuele Ricci et d’un Sandro Tonali avant lui, au deuxième étage du football italien. À l’aise dans les petits espaces, souvent grâce à son contrôle du ballon de l’extérieur du pied droit, même sous pression, Fagioli a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives cette saison. Très impliqué et responsabilisé dans la zone de décision en phase d’attaque, il est le quatrième joueur de Serie B à avoir réalisé le plus de passe à 20 mètres du but adverse. Aligné le plus souvent comme relayeur, où il semble s’épanouir, il a également joué comme Trequartista, sorte de numéro 10 avancé qu’il connait bien depuis sa formation, sur certains matches récents.