Italie: Balotelli rappelé en équipe nationale pour un stage... sans match au programme

Roberto Mancini a dévoilé ce lundi un groupe de 35 joueurs retenus pour effectuer un stage préparatoire à Florence avant les barrages de la Coupe du monde 2022, prévus fin mars. Mario Balotelli, qui n’avait plus été appelé depuis trois ans, en fait partie.

Plusieurs invités surprises, dont Mario Balotelli et l'attaquant brésilien "naturalisé" Joao Pedro, figurent parmi les 35 joueurs convoqués ce lundi par Roberto Mancini pour un stage préparatoire aux barrages de la Coupe du monde 2022

Le sélectionneur de l’équipe d’Italie compte profiter de ce stage, organisé de mercredi à vendredi au centre national de Coverciano, à Florence, afin de mobiliser tous les sélectionnables pour ces barrages incertains prévus fin mars, contre la Macédoine du Nord puis, en cas de victoire, contre le Portugal ou la Turquie.

Joao Pedro autorisé récemment à évoluer avec l’Italie

Balotelli, âgé de 31 ans, qui évolue désormais en Turquie à l'Adana Demirspor (9 buts et 5 passes décisives en 21 matchs cette saison), n'a plus été appelé en sélection depuis plus de trois ans. Joao Pedro, l’attaquant de Cagliari né au Brésil et comptant quelques sélections dans les équipes de jeunes de la Seleçao, a lui obtenu récemment l'autorisation des instances pour pouvoir évoluer avec la Nazionale.

Aucun match n'est toutefois au programme de ce rassemblement hivernal des champions d'Europe, que Mancini compte mettre à profit pour effectuer une large revue d'effectif, avec pas moins de sept joueurs convoqués pour la première fois.