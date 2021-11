Italie-Suisse: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match

A deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Europe, l'Italie reçoit ce vendredi (20h45), au Stadio Olimpico de Rome, la Suisse dans un choc du groupe C. Les deux équipes partagent le même nombre de points (14) et se disputent la première place qualificative.

C'est une rencontre décisive en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce vendredi, l'Italie accueille la Suisse, au Stadio Olimpico de Rome, pour l'avant-dernière journée des éliminatoires. A ce stade des qualifications, la Nazionale et la Nati possèdent toutes les deux 14 points.

Ce choc du groupe C entre l'Italie et la Suisse sera à suivre ce vendredi à partir de 20h45. La rencontre sera diffusée sur TFX, une chaîne du groupe TF1. Et sera bien sûr aussi à suivre à la radio, sur RMC. Les deux formations se retrouveront pour la troisième fois en cette année 2021.

L'Italie veut effacer le traumatisme de 2018

Lors du dernier Euro, remporté par l'Italie, les hommes de Roberto Mancini avaient étrillé la Suisse (3-0), grâce notamment à un doublé de Manuel Locatelli. La Suisse était parvenue malgré tout à se qualifier pour les huitièmes de finale, éliminant la France lors d'une séance de tirs au but lors des huitièmes de finale. L'Espagne avait finalement éliminé Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers au tour suivant.

Le 5 septembre dernier, la Suisse, dirigée par Murat Yakin qui a pris ses fonctions à l'issue de l'Euro, avait réussi sur son terrain à tenir en échec (0-0) l'Italie. Si les deux équipes ne parviennent pas à se départager ce vendredi, elles auront une dernière chance de le réaliser, à distance, ce lundi (20h45). L'Italie se déplacera en Irlande du Nord, là où la Suisse recevra la Bulgarie.

Il y a quatre ans, l'Italie avait loupé le Mondial, après avoir échoué lors des barrages face à la Suède. Si son statut a changé depuis, la Nazionale veut forcément tourner cette page noire de son histoire. La rencontre se déroulera en présence de 52.000 spectateurs au Stadio olimpico (soit 75% de la capacité, la limite en vigueur en Italie actuellement), pour ce que Roberto Mancini a jugé comme "le match le plus important" depuis l'Euro.