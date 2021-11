L'impressionnante série d'invincibilité de l'Algérie, l'Argentine et la France dans le rétro des Fennecs

Contre le Burkina Faso ce mardi (17h), l’Algérie peut tout à la fois décrocher sa qualification pour le barrage du Mondial 2022 dans la zone Afrique et toucher du doigt le record d’invincibilité de l’Italie. L'équipe de France présente aussi une belle série sans défaite.

Tout proches de se qualifier pour les barrages de qualification à la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique vendredi dernier, les Fennecs se voient offrir une nouvelle occasion d’y parvenir ce mardi (17h), contre le Burkina Faso. Un nul suffirait à l’Algérie, qui s'est facilement imposée face à Djibouti en fin de semaine passée, même si une victoire octroierait un surplus de résonance à cette qualification en barrages. Quoi qu’il en soit, tout autre résultat qu’une défaite permettrait à la sélection dirigée par Djamel Belmadi de prolonger sa série d’invincibilité qui est de 32 matches sans défaite à ce jour, toutes compétitions confondues et en intégrant les matchs amicaux.

Pas si loin du record historique détenu par l’Italie, avec 37 matches sans défaite. Le record du monde de la plus longue série d’invincibilité de la Nazionale s'est arrêté le 6 octobre dernier après la défaite (2-1) contre l'Espagne en demi-finales de Ligue des nations à Milan, la première défaite des Azzurri à domicile depuis 1999. Et la France dans tout ça ? D’ores et déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022, les Bleus jouent contre la Finlande ce mardi (20h45) pour maintenir leur dynamique de victoire et entretenir eux aussi une série d’invincibilité.

En comptant les matches amicaux, la série en cours des Bleus porte actuellement à 17 rencontres (11 victoires, 6 matchs nuls), et pourrait donc grimper à 18 ce mardi. Le record historique des Bleus est de 30 matchs sans défaite, entre 1994 et 1996.

Avec également 26 matches officiels d’affilée sans défaite (18 victoires, 8 matches nuls), c'est-à-dire sans compter les matchs amicaux, les joueurs de Didier Deschamps ont l’occasion d’égaler le précédent record de l’équipe de France dans ce domaine (27 entre 1994 et 1997). Pour rappel, l'élimination des Bleus face à la Suisse à l'Euro 2021 n'est pas officiellement comptée comme une défaite mais comme un match nul, l'équipe de France ayant été sortie aux tirs au but.

Les Fennecs visent le podium

La dernière défaite des Bleus remonte au 11 novembre 2020 en match amical au Stade de France... face à la Finlande (0-2). Le dernier revers en match officiel date du 8 juin 2019 en Turquie (2-0) lors des éliminatoires de l'Euro.

Devant la France, l’Argentine est plus proche de l’Algérie, avant de rencontrer le Brésil la nuit prochaine, à l’occasion d’un sommet des qualifications sud-américaines qui promet du grand spectacle.

Le compteur de l'Albiceleste affiche actuellement un total de 25 matches consécutifs sans défaite (16 victoires, 9 matchs nuls), à six longueurs de son propre record (31 matchs, 1991-1993). Derrière l'Italie, l'Espagne (35 matchs, 2007-2009) et le Brésil (35 matchs, 1993-1996) occupent pour l'instant les deux dernières places sur le podium. Un podium qui pourrait bientôt être chamboulé par l'Algérie.