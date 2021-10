Algérie: Di Meco défend Belmadi sur le cas Delort et tacle Galtier

Sur le plateau du Super Moscato Show, Eric Di Meco a dit comprendre la colère de Djamel Belmadi sur le cas Andy Delort et estime même que le joueur de l'OGC Nice aurait dû mettre fin à sa carrière internationale.

Eric Di Meco salue la décision du sélectionneur algérien. Dans le Super Moscato Show vendredi, le consultant de RMC Sport a expliqué qu'il comprenait la colère Djamel Belmadi, invité dans Rothen s'enflamme mercredi. Le sélectionneur algérien a confirmé sur RMC qu'Andy Delort lui avait indiqué sa volonté de se focaliser sur son nouveau club : l'OGC Nice. Christophe Galtier a lui pris la défense de son buteur en conférence de presse, jugeant les propos du sélectionneur algérien "très excessifs". Un passage devant les médias qu'Eric Di Meco n'estime "pas bon" : "Galtier c’est mon ami, je l'encense quand il le mérite mais là il n’a pas été bon sur sa conférence de presse. Il n'y a pas à s'énerver."

Il ne comprend pas la décision d'Andy Delort de sécher la sélection, lui qui a fait "un gros lobbying" pour être international algérien : "Il a attendu un long moment, ce n’était pas évident pour lui de devenir international algérien et il en a fait la demande. Il a fait des pieds et des mains pour jouer la CAN, qu’il a gagné. Il a une ligne sur son palmarès d’international."

"Il doit tirer le rideau et dire : «Merci beaucoup l’Algérie»"

S'il comprend que le joueur ressente l'envie de se focaliser sur ce qui pourrait être le dernier gros objectif de sa carrière, Eric Di Meco pense qu'il y avait d'autres façons de faire que cette pause : "Que Nice ne veut pas l’envoyer à la CAN oui, mais lui doit tirer le rideau et dire : «Merci beaucoup l’Algérie je prends ma retraite internationale.» En faisant ce qu’il fait, qu’est-ce que Belmadi peut faire d’autre que de lui dire : «Tu sais quoi reste à Nice et surtout ne vient plus.» Le mec te dit : «Vous vous faites les matchs en bois et moi je fais la Coupe du monde.» Ce n'est pas possible !"