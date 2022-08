La Coupe du monde 2022 va rapporter 6 milliards au Qatar selon les organisateurs

Le patron du Comité suprême chargé de l'organisation de la Coupe du monde 2022 s'est réjoui ce jeudi des futures retombées économiques de la compétition pour le Qatar. Nasser Al Khater a confirmé que l'Etat du Golfe tablait sur près de six milliards de dollars de retour sur investissement.

Encore un peu de patience et les yeux du monde entier regarderont vers le Qatar. Du haut de ses 2,8 millions d'habitants et de ses 11571 km² de superficie, l'état du Golfe va bientôt accueillir la planète foot à l'occasion de la Coupe du monde entre le 20 novembre et le 18 décembre. Centre du Globe pendant près d'un mois, Doha espère capitaliser sur le Mondial pour dévolopper le tourisme et booster son activité.

Nasser Al-Khater s'est félicité ce jeudi des projections sur les retombées économiques du tournoi. Le patron du Comite Supreme en charge de l'organiation a ainsi révélé dans des propos tenus à l'agence de presse nationale et relayés par les médias locaux que le Qatar espérait récupérer près de six milliards de dollars grâce à la compétition.

La Qatar a développé de nombreuses infrastructures

Critiqué par de nombreuses ONG pour son organisation de la Coupe du monde, et notamment au sujet des conditions de travail des travailleurs immigrés, le Qatar avait développé de nombreuses infrastructures afin d'accueillir le monde du foot en fin d'année. Outre les stades construits pour le Mondial, le pays a multiplier les travaux sur ses équipements sportifs ou ses hôtels pour que les sélections engagées dans le tournoi et les supporters venus assister aux matchs bénéficient d'une expérience mémorable pendant leur séjour.

Nasser Al-Khater a également rappelé, comme pour faire taire les détracteurs du Qatar, que les premières phases de la billetterie pour la Coupe du monde avaient rencontré une franche réussite. Pour la première Coupe du monde de football organisée dans le monde arabe et au Moyen-Orient, le riche émirat s'attend à accueillir environ 1,2 million de supporters entre le 20 novembre et le 18 décembre.

Une collaboration avec l'Arabie saoudite pour les fans

L'Arabie saoudite accordera des visas à entrées multiples aux spectateurs du Mondial-2022 au Qatar voisin 10 jours avant le début de l'événement le 20 novembre et pendant 60 jours, a annoncé le ministère saoudien des Affaires Etrangères sur Twitter jeudi. Un tel dispositif permettrait aux supporters venus voir le Mondial de loger en Arabie saoudite et ainsi de ne pas engorger les logements prévus au Qatar.

De son côté, Nasser Al-Khater a précisé que le transfert des fans saoudiens par bus depuis la frontière terrestre entre les deux pays, voire depuis l'intérieur de l'Arabie saoudite était également "à l'étude" au sein du Comité suprême en charge de l'organisation de la Coupe du monde au Qatar.