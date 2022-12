Les Bleus à la Concorde? Explications sur un couac

Après leur défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine aux tirs au but, les Bleus vont finalement rencontrer leurs supporters place de la Concorde.

Ordre, contrordre, désordre : cette maxime chère à certains adjudants de l’armée française s’applique à merveille au retour des Bleus à Paris, un imbroglio sur fond de guerre de moins en moins larvée entre Noël Le Graët, président de la FFF, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports. Explications du couac.

A la fin du match, les Bleus et Didier Deschamps envisagent d’aller à la rencontre de leurs supporters après un mois passé loin de chez eux et de leurs soutiens. Ce lundi matin, Amélie Oudéa-Castéra, qui est au contact des Bleus dans leur camp de base à Doha, explique sur France Inter que les Bleus ont refusé de descendre les Champs-Elysées: "Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters. C'est vraiment important pour eux de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la Fédération française de Foot. Ce sera ce soir selon les dernières infos que j'ai", explique-t-elle aux alentours de 8h (10h à Doha).

NLG n'est pas avec les Bleus

Le dispositif est en train de s’organiser même si les détails ne filtrent pas encore, notamment sur le lieu, place de la Concorde où les Bleus salueront la foule (en 2006, les finalistes malheureux étaient au Crillon). Sauf qu’aux alentours de 11h30, patatras, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et dont l’inimitié avec Amélie Oudéa-Castéra n’est plus un mystère, dément les informations de sa ministre de tutelle: "Les joueurs préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Je comprends cela, c'est parfaitement normal."

Dans le même temps, le car des Bleus quitte le camp de base pour l’aéroport de Doha. Noël Le Graët n’y est pas, comme il le dit à BFMTV, il est rentré en France plus tôt. Devant les interrogations multiples sur cette volte-face, la communication des Bleus, qui dépend pourtant de la fédé et de Noël Le Graët, envoie des messages aux journalistes pour expliquer que les Bleus se rendront bien à la Concorde à la rencontre et leurs supporters lundi soir. L’avion des Bleus est censé arriver à Roissy vers 20h et les Bleus se rendront place de la Concorde dans la foulée. C’est en tout cas le plan à la mi-journée.