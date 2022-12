Equipe de France: pas de rassemblement à la Concorde pour les Bleus, qui vont "rentrer chez eux"

Invité ce lundi sur BFMTV, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a expliqué que les Bleus, finalistes malheureux de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2), n'allaient pas se rendre place de la Concorde à Paris pour célébrer avec les supporters, comme pourtant évoqué par la ministre des sports.

"Ils sont pressés de rentrer chez eux". La réponse du président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, invité ce lundi matin sur BFMTV, parle d'elle-même : les Bleus sont fatigués et dépités après ce rude combat perdu contre l'Argentine dimanche en finale du Mondial (3-3, 4 tirs au but à 2). En conséquence, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne vont pas défiler place de la Concorde avec les supporters, comme initialement annoncé par la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, un peu plus tôt.

Revirement de situation : pas de défilé pour les Bleus, qui vont rentrer chez eux

"Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters", expliquait-elle pourtant sur France Inter. "C'est vraiment important pour eux de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la Fédération française de foot. Ce sera ce soir selon les dernières infos que j'ai, les scénarios sont en train d'être confirmés, mais a priori, après une arrivée à Roissy sur le coup de 18h, ils devraient pouvoir rejoindre la place de la Concorde."

Pourtant, le son de cloche du patron du foot français était différent un peu plus de trois heures plus tard, et mettait fin aux espoirs de voir les Bleus communier avec les fans. "Il n'y a pas de descente des Champs-Elysées et le départ des joueurs est prévu après l'atterissage (...) Les joueurs sont pris depuis un moment, ils préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Ils sont très reconnaissants au public évidemment , mais cela me paraît tout à fait logique. Quand on ne gagne pas, on n'a pas l'humeur à aller se promener aux Champs ou ailleurs (...) La circulation est difficile et puis ils sont partis depuis plus d'un mois, ils ont donné satisfaction et ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible, cela paraît humainement normal."