Equipe de France: "Elle était au match ?", Le Graët tacle encore la ministre des Sports, Oudéa-Castéra

Après la qualification de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, le président de la FFF, Noël La Graët, a été interrogé sur les désaccords avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur la question des droits humains et notamment la défense de la cause LGBT+ au Qatar. Le fossé semble se creuser entre les deux dirigeants.

On ne peut pas dire qu’Amélie Oudéa-Castéra entretienne des rapports chaleureux avec les présidents des deux principales fédérations de sports françaises. Avant de réclamer le départ de Bernard Laporte de la présidence de la FFR, la ministre des Sports a exprimé son désaccord avec Noël Le Graët sur le positionnement des Bleus sur les droits humains et notamment LBGT pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Alors que le président de la FFF s’est positionné contre le brassard "One Love" pour les Bleus, AOC, présente samedi à Al-Khor pour le quart de finale France-Angleterre, s’était présentée en tribune avec un pull avec des bandes de couleur arc-en-ciel sur les manches. Réaction de Noël Le Graët ce jeudi dans l’émission Télématin sur France 2 : "Je ne sais pas… Je n’ai pas regardé, je n’ai pas vu non." Et de poursuivre avec un sourire moqueur : "Elle était au match ? Ah oui, c’est vrai elle était au match… Non ce n’est pas de la langue de bois. Je n’ai pas fait attention."

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera lors de France-Angleterre © AFP

"On n’a aucune divergence puisqu’on ne se parle pas beaucoup"

Relancé sur la difficulté d’entretenir des bonnes relations avec sa ministre de tutelle, NLG est cash : "On n’a aucune divergence puisqu’on ne se parle pas beaucoup. Donc c’est bien."

Avant cela, le Breton a une nouvelle fois répondu aux critiques sur son positionnement sur le respect des droits de l’Homme au Qatar : "Ceux qui veulent toujours trouver la petite bête la trouveront, ça m’est égal. Moi je parle de sport. Les joueurs de tous les pays étaient dans d’excellentes conditions, sur d’excellents terrains. Les équipements sont superbes. C’est une organisation agréable, il n’y a pas beaucoup de distance. Les joueurs sont très satisfaits. Le président (Emmanuel Macron) est venu (contre le Maroc). Il a discuté avec l’émir. J’imagine qu’il a dû parler des questions que vous vous poser, mais ce ne sont pas les miennes en ce moment."