Les clubs européens rejettent le projet d’une grande Coupe du monde des clubs initié par la Fifa

Selon le Daily Mail, l’Association européenne des clubs aurait décliné la proposition de la Fifa d’organiser une grande Coupe du monde des clubs aux États-Unis en 2025. De quoi tendre les relations entre l’ECA et l’instance internationale.

Un camouflet pour la Fifa. Selon le Daily Mail, l’instance internationale n’aurait pas réussi à convaincre les principaux clubs européens d’adhérer à son projet de Coupe du monde des clubs élargie. La Fifa souhaite organiser une grande compétition à 32 équipes, qui se déroulerait aux États-Unis à l’été 2025. Des discussions auraient eu lieu ces dernières semaines au Qatar, en marge de la Coupe du monde 2022. Mais l’Association européenne des clubs (ECA) aurait finalement rejeté la proposition.

La Fifa et son président Gianni Infantino espéraient conclure un accord vendredi dernier à Doha, lors d’une réunion avec l’ECA, qui représente les intérêts des 220 principaux clubs européens. Mais ils n’y seraient pas parvenus. La Fifa tente depuis plusieurs années de relancer la Coupe du monde des clubs, qui ne passionne pas les foules dans son format actuel (excepté en Amérique du Sud). Une compétition à 24 équipes avait été envisagée l’an passé en Chine mais elle a été annulée en raison de la pandémie de Covid.

L’UEFA veut préserver le prestige de la Ligue des champions

L’UEFA s’oppose à ce projet de Coupe du monde des clubs élargie, qu’elle voit comme une menace pour le prestige de la Ligue des champions. Mais les clubs ne semblent pas totalement fermés à l’idée, en raison notamment de l’énorme prize money promis par la Fifa (près de 175 millions d’euros). L'instance internationale est dans l’urgence si elle veut lancer son nouveau format en 2025 car elle doit structurer le tournoi, tout en négociant avec des diffuseurs et des partenaires commerciaux. Le fait de l’organiser aux États-Unis servirait de test grandeur nature, à un an de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux USA, au Mexique et au Canada.

Incertitude sur le prochain calendrier international

Après le rejet de sa proposition par l’ECA, la Fifa aurait refusé de signer un protocole d’accord sur le prochain calendrier des matchs internationaux, les dates de libération des joueurs et les indemnités versées aux clubs. Une situation tendue sachant que l’accord actuel prendra fin le 31 décembre prochain. Dans deux semaines et demi. Si rien ne bouge d’ici-là, les clubs seront théoriquement en droit de refuser de libérer leurs internationaux pour qu’ils rejoignent leur sélection lors de la fenêtre internationale de mars.