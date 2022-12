Coupe du monde 2022: Infantino s'improvise arbitre pour un match entre anciennes stars... et ouvriers

La Fifa a organisé ce lundi au Qatar un match amical entre plusieurs anciennes stars du football et des ouvriers liés à la Coupe du monde 2022. Gianni Infantino lui-même se trouvait sur la pelouse pour arbitrer le début de la rencontre.

La Fifa et le Qatar ont fait face à de vives critiques en marge du Mondial 2022. Parmi les polémiques, les organisateurs de la compétition ont notamment été interpellés au sujet des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades ou des infrastructures liées à la Coupe du monde. Sans occulter les attaques autour de la question des droits de l’homme, l’instance présidée par Gianni Infantino a organisé plusieurs événements afin de soutenir les travailleurs.

Ce lundi, à la veille de lapremière demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, un match amical a ainsi été organisé à Doha et a vu s’opposer plusieurs légendes de la planète et des ouvriers ayant travaillé sur des chantiers du Mondial qatarien.

Infantino a arbitré pendant quelques minutes

Aperçues à plusieurs reprises dans les tribunes pendant le tournoi, plusieurs stars du foot ont ainsi rechaussé les crampons à l’occasion de cette rencontre arbitrée par Gianni Infantino, le président de la Fifa, pendant quelques minutes avant de laisser sa place à un vrai officiel.

Histoire de proposer un beau spectacle aux personnes assistant à la rencontre, les anciens footballeurs et les ouvriers ont été mélangés dans les deux équipes. Des anonymes originaires d’Ouganda, du Népal ou encore du Soudan ont évolué avec des icônes.

Gianni Infantino arbitre éphémère lors d'un match caritatif pendant le Mondial 2022 © Icon Sport

Ainsi on a pu retrouver l’Anglais John Terry, le Portugais Deco, l’Argentin Javier Zanetti, le Brésilien Cafu ou même Johan Djourou Et Claude Makélélé dans l’une des deux formations.

Dans le camp d’en face, celui des futurs vainqueurs, Roberto Carlos a été associé à Marco Materazzi, Alessandro Del Piero ou Nuno Gomes, l’ex-Merengue Michel Salgado ou le Français Sabri Lamouchi. Après la victoire de son équipe, Roberto Carlos a vainement tenté de s’éclipser avec le trophée mais a fini par revenir prendre la pose avec tous les participants.