Coupe du monde 2022: une entreprise anglaise se retrouve avec 18 000 tee-shirts sur les bras célébrant la victoire des Three Lions au Mondial

Sky News rapporte l'histoire de Karl Baxter, un entrepreneur anglais, qui avait lancé la production de 18 000 tee-shirts pour fêter la victoire de l'Angleterre lors de cette Coupe du monde 2022. Convaincu du sacre final des Three Lions, Baxter se retrouve désormais avec un important stock, qu'il souhaite tout de même écouler.

Karl Baxter pensait avoir du flair. Convaincu de la victoire finale de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2022, l'entrepreneur s'était lancé dans la confection de 18 000 tee-shirts pour fêter la deuxième étoile des Three Lions. Problème: l'équipe de France a éliminé la sélection dirigée par Gareth Southgate dès les quarts de finale samedi dernier (2-1).

L'entreprise casse ses prix pour vendre les tee-shirts

Depuis plusieurs compétitions, les supporters n'hésitent pas à chanter "Football's coming home", un titre pour rappeler que l'Angleterre est la maison mère du ballon rond et qu'elle va ramener le trophée. Les slogans des tee-shirts de Karl Baxter faisaient d'ailleurs référence à cette expression: "England, Cup Winners 2022, It's Finally Home" ("Angleterre, Vainqueurs de la Coupe 2022, Cela revient enfin à la maison") et "The Day It Came Home" ("Le jour où c'est arrivé").

Interrogé par Sky News, Karl Baxter a expliqué sa démarche: "Nous avions un tas de maillots de football vierges que nous avions achetés il y a quelques années et dont nous n'avions pas fait grand-chose, alors j'ai décidé de parier sur la crête de la vague sur laquelle l'Angleterre était en train de monter et de faire imprimer quelques maillots en prévision du succès."

"Absolument dégoûté" d'un point de vue sportif, Karl Baxter compte tout de même écouler son stock, réduisant les prix pour vendre les maillots. "Portez-le avec fierté, ajoutez-le à votre collection, utilisez-le pour nettoyer les vitres... nous ne savons pas", a ironisé celui qui s'est trompé dans sa vision. Plusieurs tee-shirts ont tout de même déjà été vendus.