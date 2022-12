Mondial 2022: "L’Espagne ne perd pas, elle apprend", le message réconfortant de Sergio Ramos

L’Espagne s’est fait sortir en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 en s’inclinant face au Maroc, mardi au Qatar (0-0, 3 tab à 0). Après la rencontre, les joueurs de la Roja ont reçu le soutien de Sergio Ramos, non retenu pour le Mondial, qui a posté un message mobilisateur sur les réseaux.

Il a suivi le fiasco devant sa télévision. Avec le trophée 2010 posé sur l’étagère. Comme tout son pays, Sergio Ramos a été peiné par l’élimination de l’Espagne par le Maroc, mardi, en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 (0-0, 3 tab à 0). Mais le défenseur du PSG, non retenu par Luis Enrique pour cette compétition, a choisi de ne pas sombrer dans la tristesse.

Après la rencontre, l’homme aux 180 sélections (23 buts) a posté sur les réseaux un message réconfortant à l’attention de ses compatriotes. En les invitant à garder la tête haute, tournée vers l’avenir. Dans un élan patriotique.

"Nous reviendrons plus forts"

"Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays et de nos joueurs, a écrit le taulier de 36 ans. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne."

Après avoir terminé deuxièmes du groupe E, derrière le Japon (qui les a battus 2-1), les coéquipiers de Pedri quittent le Qatar par la petite porte. Au terme d’un match qu’ils auront nettement dominé face aux Lions de l’Atlas (77% de possession), sans parvenir à se montrer assez tranchants dans les zones de vérité. La Roja a désormais trois mois et demi pour se remettre de cette désillusion, avant de recevoir la Norvège, fin mars, en ouverture des éliminatoires de l’Euro 2024.