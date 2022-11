Coupe du monde 2022: le message classe de Sergio Ramos, non retenu avec l'Espagne

A une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, Sergio Ramos, non retenu par Luis Enrique avec l’Espagne, a posté un long message d’encouragement à ses compatriotes.

Classe Sergio Ramos. A 36 ans, l’avenir international du légendaire défenseur espagnol s’est assombri. Sans surprise, Luis Enrique n’a pas fait appel au joueur du PSG pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Une décision que celui qui a tout gagné avec la Roja prend avec beaucoup de philosophie : "Bien sûr, cela faisait partie des grands rêves que je voulais réaliser mais malheureusement je la regarderai à la maison, a écrit sur Instagram le joueur aux 180 sélections (23 buts). C’est dur mais le soleil se lèvera toujours le matin. Cela ne changera rien pour moi. Ni ma passion, ni mon engagement, ni mes efforts, ni mon dévouement. Je penserai football 24h/24", annonce Sergio Ramos avant de souhaiter bonne chance à la Roja. Au Mondial, l'Espagne sera opposée au Costa Rica, à l'Allemagne et au Japon.

La belle déclaration d'amour à Paris

Dans ce message, le Parisien revient aussi sur les raisons de cette absence. "La saison dernière a été difficile en raison des blessures et de l’adaptation à un nouveau club et une nouvelle ville. Je me suis accroché, corps et âme, pour récupérer et retrouver mes sensations, guidé par mes objectifs et mes ambitions. Heureusement je peux dire que je me sens à nouveau moi-même et je retrouve la joie de jouer au football, de jouer pour un grand club dans une grande ville comme Paris." Un message classe qui fera aussi plaisir aux supporters parisiens.