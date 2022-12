Maroc: l’hommage émouvant des joueurs à Abdelhak Nouri

Les joueurs du Maroc ont dédié leur qualification historique en quarts de finale de la Coupe du monde à Abdelhak Nouri, espoir du football néerlandais d’origine marocaine, victime d’un malaise cardiaque en 2017.

Dans la folie des célébrations de leur qualification historique en quarts de finale de la Coupe du monde, les joueurs du Maroc n’ont pas oublié un homme, mardi soir. Tout le groupe a ainsi pris la pose autour du maillot floqué du numéro 34 et du nom d’Abelhak Nouri, grand espoir du football néerlandais d’origine marocaine, victime d’un malaise cardiaque lors d’un match de préparation avec l’Ajax Amsterdam en juillet 2017. Cela a causé de graves lésions cérébrales au jeune milieu de terrain, âgé de 20 ans au moment des faits.

L’Ajax a posté une photo du vestiaire marocain tenant le maillot de celui qui est surnommé "Appie". Il est brandi par le milieu de terrain Sofyan Amrabat, un an plus âgé que lui et qui porte le numéro 34 en son honneur sous les couleurs de la Fiorentina. Le numéro de Nouri avait été retiré à l’Ajax Amsterdam. Le club avait mis fin au contrat de son joueur en 2020, tout en continuant à aider sa famille. Il s’était ainsi engagé à verser une indemnité de 7,85 millions d’euros.



"Nous réalisons tous que la souffrance d'Abdelhak et de ses proches n'est pas terminée avec ça, avait déclaré le directeur général du club Edwin van der Sar dans un communiqué. Cela reste une situation très triste, nous le ressentons aussi ici à l'Ajax."

Ex-grand espoir de l'Ajax, Abdelhak Nouri, 24 ans s'était soudainement écroulé pendant un match de préparation entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Brême, en Autriche. Le milieu de terrain, surnommé "Appie" avait été plongé dans un état végétatif, et souffre de lésions cérébrales graves et permanentes.

La situation de Nouri s'était selon des médias locaux sensiblement améliorée début 2020, lorsqu'il a pû être ramené dans sa famille. La télévision publique néerlandaise a indiqué que Nouri parvient à montrer des émotions et à communiquer avec des expressions faciales.