Mondial 2022: la ruée sur la billetterie pour le Qatar, avec 17 millions de places demandées selon la Fifa

La Fifa a annoncé ce mardi avoir reçu près de 17 millions de demandes lors de la première période de vente des places pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Seuls 2 millions de billets sont disponibles. Les heureux élus seront contactés à compter du 8 mars. Une deuxième session de vente va être mise en place.

Dix-sept millions de billets ont été demandés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) lors de la première période de vente, a annoncé ce mardi la Fifa. Il n'y aura qu'un peu plus de deux millions de billets disponibles pour le premier Mondial organisé dans un pays arabe. "Les résidents qatariens représentent la majeure partie de ce total, atteint en seulement vingt jours. D’innombrables demandes sont également parvenues de places fortes et autres marchés clés du football mondial, notamment l'Angleterre, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l’Inde et le Mexique", a précisé la Fifa dans un communiqué.

La finale, prévue le 18 décembre, est le match qui a suscité le plus d'engouement avec 1,8 million de demandes. La première phase de vente des billets pour le Mondial, qui a débuté le 19 janvier, s'est achevée ce mardi en début de journée. Les réponses concernant l'attribution des billets interviendront à partir du 8 mars. "D’ici là, sous réserve des disponibilités, la billetterie de la Fifa communiquera les dates de la prochaine phase de vente, qui suivra le principe du premier arrivé, premier servi", ajoute le communiqué.

La Fifa espère récupérer plus de 435 millions d'euros grâce à ce Mondial

Selon les modalités de vente mises en place par les organisateurs, un système de loterie permet aux candidats internationaux d'acheter des billets pour un prix débutant à 61 euros, pour les rencontres de la phase de groupes. Les résidents du Qatar auront accès une catégorie de prix préférentielle, qui démarre à moins de 10 euros. Le prix d'un sésame pour la finale peut atteindre environ 1.400 euros.

Les personnes qui ont fait des demandes pour les différentes offres, selon qu'elles préfèrent réserver pour un match spécifique, suivre une équipe en particulier ou réserver par stade, participent à une loterie dont le premier tirage aura lieu le 8 février. La Fifa espère retirer plus de 435 millions d'euros des billets, des droits de retransmission et d'autres revenus commerciaux de la Coupe du monde.