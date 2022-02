Fifa The Best: Lewandowski tacle Messi, qui n'a pas voté pour lui

Vainqueur du trophée Fifa The Best de meilleur joueur de l'année 2021, Robert Lewandowski n'a pas apprécié que Lionel Messi ne vote pas pour lui lors du scrutin. Surtout après ses déclarations en marge du Ballon d'or.

Elu meilleur joueur de l'année 2021 lors de la cérémonie The Best, le 17 janvier dernier, Robert Lewandowski a pu se consoler après l'échec du Ballon d'or, où le Polonais avait échoué à la 2e place derrière Lionel Messi. Mais pour gagner, l'attaquant du Bayern Munich n’a pas pu compter sur les votes de l'Argentin, qui a privilégié dans l’ordre: Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Après une première réaction en conférence de presse, Lewandowski est de nouveau revenu sur cet épisode à tête reposée. Et il en veut toujours à son rival. "J'ai voté pour lui parce que j'apprécie ce qu'il a fait. Messi a dit qu'il voterait pour moi pour le Ballon d'Or, mais il n'a pas voté pour The Best. C'est sa décision, mais de toute façon, j'ai gagné le prix, donc c'était plus facile pour moi de l'accepter", a expliqué le Bavarois dans un entretien pour le magazine polonais Pilka Nozna.

CR7 plus fort que Messi?

Le Polonais, parfois relégué dans l'ombre du duo Messi-Ronaldo, a comparé les deux monstres, en se montrant le plus honnête possible. "Cristiano a trois ans et demi de plus que moi et il marque encore beaucoup de buts. Mais il a changé le club, il a changé la stratégie et son équipe ne gagne pas toujours. Quand son équipe aura retrouvé son équilibre, il pourra recommencer à marquer. Il avait de grandes statistiques, des chiffres impossibles. Aujourd'hui ils sont justes très bons. Il ne marquera probablement plus 60 buts par an, mais avec 30 ou 40 buts il fera toujours la différence", a expliqué "Lewy" à propos de CR7.

En revanche, il s'est montré moins tendre avec Lionel Messi. "Pour Messi, changer de club a certainement été une expérience beaucoup plus bouleversante, a continué le goleador du Bayern. Il n'a jamais joué dans un autre pays que l'Espagne, il n'a jamais parlé une autre langue. Il s’est heurté à la barrière de la langue. Cristiano a déjà changé plusieurs fois de club et de championnat. L'âge auquel vous changez d'équipe n'est pas important, ce sont les circonstances qui sont décisives. (…) Il sera plus difficile pour Messi à l'âge de Cristiano Ronaldo de rester à son niveau de buts marqués."

Il y a plusieurs semaines, le joueur du PSG avait déclaré après avoir reçu son énième Ballon d’or, que Lewandowski méritait d’avoir cette récompense en 2020: "Je veux dire à Robert, c’est un honneur de me battre à tes côtés. Tu méritais ton Ballon d’or l’année dernière. Tu étais le vainqueur. Tout le monde était d’accord là-dessus. Tu aurais dû l’avoir." L’édition 2020 avait été annulée à cause de la propagation du Covid-19, ayant conduit à l’interruption de plusieurs championnats.