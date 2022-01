Coupe du monde 2022: les Bleus favoris au Qatar ? "C'est obligé" selon Benzema

Interrogé dimanche dans l’émission Téléfoot, l’avant-centre du Real Madrid et des Bleus Karim Benzema s’est projeté vers la Coupe du monde 2022. A dix mois de l’événement au Qatar, il reconnait que l’équipe de France fera figure de favorite à sa propre succession.

Karim Benzema a encore faim de titre. Jamais rassasié, l’attaquant français a tout gagné avec le Real Madrid. Avec les Bleus, celui qui compte 36 buts en 94 sélections n'a remporté qu’une Ligue des nations, conquise à l’automne après avoir renversé la Belgique puis l’Espagne.

Revenu en grâce en sélection avant l’Euro après sa brouille avec Didier Deschamps, l’attaquant de 34 ans entend rattraper le temps perdu. Absent pour le triomphe des Tricolores au Mondial 2018 en Russie, il devrait être de l’aventure en fin d’année lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

"C’est dans un coin de ma tête, confie-t-il ce dimanche au micro de Téléfoot. Je n’y pense pas tous les jours parce j’ai une grosse saison à faire avec mon club. Pouvoir être sélectionné pour faire la Coupe du monde, c’est un objectif."

"J’ai une confiance absolue pour ce groupe"

Malgré la désillusion de l’Euro (élimination en 8eme de finale par la Suisse), les Bleus ne se cachent pas. Et rêvent de conserver leur trophée : "Tu es obligé de mettre la France en favori, c’est obligatoire, appuie le Madrilène. Avec la qualité qu’il y a sur le terrain et ce qu’on montre tous en club ou en sélection, on montre qu’on peut être les meilleurs. Après, chaque match est très compliqué et très difficile. Ce n’est plus le "papier" qui parle, c’est ce que tu montres sur le terrain, ce que tu dois faire. J’ai une confiance absolue pour ce groupe."

Et l’envie de soulever le plus beau et le plus prestigieux de tous les trophées : "La Champions League est un peu la Coupe du monde des clubs, mais la Coupe du monde, c’est la Coupe ultime, le plus beau trophée", conclut KB9.