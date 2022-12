Pays-Bas: van Dijk n’a pas dormi pendant deux jours après son tir au but manqué contre l’Argentine

Virgil van Dijk (31 ans), le défenseur des Pays-Bas, confie avoir été marqué par son échec lors de la séance de tirs au but entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4 tab 3) en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Virgil van Dijk (31 ans) a renoué avec la compétition avec brio, lundi avec Liverpool, quinze jours après la cruelle élimination des Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (2-2, 4 tab 3). Le défenseur a marqué lors de la victoire de Liverpool sur le terrain d’Aston Villa (1-3), la troisième de suite en Premier League. De quoi redonner le sourire au joueur, marqué par son échec lors de la séance de tirs au but contre les Argentins.

"Je me suis coupé du monde du football pendant un moment"

"Je n'ai pas pu dormir pendant deux jours après ce match a confié Van Dijk à la chaîne néerlandaise Viaplay. Cette déception était logique. Vous êtes si proche, même après avoir été menés 2-0. Malheureusement, vous ratez un tir au but aussi important. Ça fait très mal, j'ai eu une soirée et une nuit très dures. Je me suis coupé du monde du football pendant un moment et j'ai profité de ma famille. C'est la chose la plus importante dans la vie."

Le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas restera comme l’un des matchs les plus marquants de la compétition. L’Albiceleste menait 2-0 avant une fin de match complètement folle lors de laquelle Wout Weghorst avait inscrit un doublé et offert la prolongation à son équipe. Les débats étaient devenus très musclés et l’ambiance délétère entre les deux équipes (15 cartons jaunes et un carton rouge distribué).

Les intimidations et insultes avaient fusé entre les deux camps lors de la séance de tirs au but. Virgil van Dijk avait tiré en premier mais sa tentative avait été repoussée par Emiliano Martinez, tout comme celle de Steven Berghuis, deuxième tireur néerlandais. L’Argentine s’est finalement qualifiée pour le tour suivant avant d’être sacrée quelques jours plus tard face à la France, de nouveau aux tirs au but.