Coupe du monde 2022: Van Dijk recadre un journaliste sur le niveau des adversaires des Pays-Bas

Virgil Van Dijk a repris de volée un journaliste ce mercredi, à deux jours du quart de finale des Pays-Bas ontre l'Argentine au Mondial 2022. Le défenseur néerlandais a regretté le manque de respect de certains observateurs pour les adversaires de sa sélection lors du tournoi au Qatar.

Véritable roc défensif sur le terrain, Virgil Van Dijk ne laisse rien passer non plus en dehors du terrain. Interrogé ce mercredi par un journaliste avant le quart de finale des Pays-Bas face à l’Argentine au Mondial 2022, le défenseur néerlandais a sèchement recadré son interlocuteur. Selon le central de Liverpool, c’est un manque de respect monumental d’affirmer que les Oranjes n’ont pas affronté d’adversaire digne de ce nom pendant le tournoi disputé au Qatar.

"[question: L’Argentine est la première grosse équipe que vont affronter les Pays-Bas ?] Pardon? Les autres équipes pas fortes?, a d’abord réagi Virgil Van Dijk en faisant la moue. Je pense que c’est très irrespectueux de votre part pour les pays que nous avons affrontés."

Les Pays-Bas pas encore brillants au Qatar

Après une entrée en lice poussive mais victorieuse contre le Sénégal (2-0), les Pays-Bas ont légèrement déçu face à l’Equateur (1-1) dans le groupe A. Heureusement pour eux, les protégés de Louis Van Gaal ont ensuite assuré la première place de leur poule face au Qatar (2-0) en vue des huitièmes.

Sans briller mais en restant sérieux, les Néerlandais sont ensuite venus à bout des Etats-Unis (3-1) pour s’offrir le droit de défier l’Argentine de Lionel Messi vendredi à Doha. Donc, non, les coéquipiers de Cody Gakpo n’ont pas connu un début de Mondial si facile que cela.

"Mais bon…, c’est certain que l’Argentine est une équipe avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, a encore enchaîné Virgil Van Dijk. C’est peut-être pour cela que vous dîtes que c’est l’équipe la plus forte. Nous nous préparons à un match très difficile. C’est tout et nous sommes concentrés là-dessus."