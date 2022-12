Coupe du monde 2022: "Je ne l'ai pas critiqué", la réponse de van Gaal au tacle de Messi

Après la qualification de l’Argentine face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 tab) en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi n'avait pas hésité à chambrer Louis van Gaal. Un comportement qui a quelque peu surpris le désormais ex-sélectionneur des Oranje.

"Il vend aux gens qu'il joue bien au foot mais ils ne font qu'envoyer de longs ballons." Remonté comme rarement, Lionel Messi s’en était pris à Louis van Gaal après la qualification de l’Argentine face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 tab) vendredi dernier en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sur des photos prises après la partie, le capitaine de l’Albiceleste avait aussi été aperçu en train de demander à van Gaal et ses adjoints de se taire. A en croire la presse argentine, Messi n’a jamais digéré les propos qu’a pu tenir le coach néerlandais sur lui et la sélection argentine par le passé.

"Je n'ai pas critiqué Messi"

"Regardez Neymar au PSG, combien de C1 a-t-il gagné ? Neymar et Messi me plaisent en tant qu’individualités, mais pas comme joueurs d’équipe. Dans les sports collectifs, il n’y a rien de plus important que les joueurs d’équipes", avait-il notamment lâché en 2019 dans les colonnes d’El Pais. Avant d’affronter l’Argentine au Mondial, van Gaal avait par ailleurs tenu à répondre aux critiques d’Angel Di Maria, qui s’était dit déçu par son expérience avec lui à Manchester United. "Di Maria est un superbe joueur. Il dit que je suis l'un des pires entraineurs qu'il ait eus... C'est un des rares à avoir dit ça de moi. D'habitude c'est le contraire. C'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça."

Interrogé sur Messi, van Gaal s’était montré tout aussi cash : "Il est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d'occasions et les crée lui-même. Mais d'un autre côté, il ne joue pas beaucoup lorsque l'adversaire est en possession du ballon. C'est aussi là que résident nos chances." Messi avait tout cet historique en tête au moment de défier les Pays-Bas, ce qui a pu expliquer son attitude sur et en-dehors du terrain. Un comportement que n’a pourtant pas trop compris celui qui a confirmé qu’il quittait ses fonctions après l’élimination des Oranje.

"Je n'ai pas du tout critiqué Messi, j'ai simplement dit qu'en 2014 (demi-finale du Mondial remportée par l’Argentine, ndlr), nous avions réussi à le gêner en ne lui donnant pas le ballon. Mais la presse argentine l'a mal interprété", a-t-il expliqué ce jeudi auprès du quotidien Mundo Deportivo. De quoi enterrer la hache de guerre ?