Algérie: le message de remobilisation de Benrahma après l'échec des barrages

Sur ses réseaux sociaux, Saïd Benrahma a pris la parole pour remercier les supporters algériens et promettre que son pays reviendra plus fort après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il avait été appelé en renfort au dernier moment mais est finalement resté sur le banc. C’est impuissant que Saïd Benrahma a assisté à la défaite de l’Algérie mardi soir face au Cameroun (2-1), en barrages pour la Coupe du monde 2022. C’est un but au bout du suspense du Lyonnais Karl Toko Ekambi (124e) qui a envoyé le Cameroun au Qatar, brisant ainsi le rêve des Fennecs, qui l’avaient emporté à l’aller à Douala (1-0) avant de s’effondrer lors du retour.

L'image de Djamel Belmadi en pleurs et à genoux sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida, fief jusque-là imprenable de l'Algérie, a illustré cette incroyable fin de match et la détresse de tout un peuple. La fin est forcément cruelle pour cette équipe, qui a décidé de tout changer ou presque après cet échec. Le président de la fédération et tout le bureau fédéral ont démissionné, alors que Belmadi, en poste depuis 2018 et vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2019, a décidé de rester.

"Nous reviendrons plus fort"

Benrahma, lui, a envoyé un message aux supporters en appelant à une remobilisation générale. "Mon pays, je voulais vous remercier pour votre soutien, a-t-il commenté dans un message sur Instagram. C’est dans ces moments que je me rends compte de la chance d’avoir un pays qui nous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Si un échec survient, considérez-le comme un défi pour un nouvel effort. L’échec est une partie nécessaire et inévitable de la vie. Sans celui-ci, il serait difficile de devenir davantage fort et mature."

Et de conclure : "Nous reviendrons plus fort inchallah et j’en suis convaincu." L'ancien ailier de Nice et Angers va maintenant se concentrer sur sa fin de saison en club. Avec West Ham, qui affronte ce dimanche Everton (15h) pour la 31e journée de Premier League, il vise une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Les Hammers défieront aussi l'OL les 7 et 14 avril en quarts de finale de la Ligue Europa.