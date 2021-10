Manchester United: "Nous avons laissé tomber Solskjaer contre Liverpool", juge Maguire

Harry Maguire s'est confié avec honnêteté avant le duel entre Tottenham et Manchester United ce samedi (18h30 sur RMC Sport 1) lors de la 10e journée de Premier League. Le défenseur des Red Devils souhaite voir son équipe relever la tête après la correction reçue à Old Trafford face à Liverpool (5-0) le week-end dernier.

Harry Maguire et les joueurs de Manchester United auront à coeur de se faire pardonner après la défaite humiliante des Red Devils contre Liverpool (5-0) dimanche dernier à Old Trafford. A la veille du déplacement des Mancuniens à Londres pour un duel contre Tottenham (dès 18h30 sur RMC Sport 1), Harry Maguire a fait amende honorable. Le défenseur central le reconnait, le groupe dirigé par Ole Gunnar Solskjaer a reçu un gros coup sur la tête pendant le match et dans les jours qui ont suivi.

"Cela a été difficile, cela a été décevant, a lancé Harry Maguire dans un entretien pour Sky Sports. Quand vous regardez le résultat et la performance, c'était embarrassant. C'est loin d'être bon pour ce club. Cela a été une semaine difficile. Je ne vais pas dire que nous sommes facilement passé à autre chose."

"Assumer une énorme responsabilité"

Plus que jamais sur la sellette après le naufrage de son équipe face aux Reds, Ole Gunnar Solskjaer pourrait rapidement être écarté en cas de nouvelle contre-performance contre les Spurs.

Dans un match que la presse britannique s'amuse déjà à appeler le "sackico", comprendre le match des coachs qui risquent de se faire virer, Harry Maguire et les Red Devils veulent montrer qu'ils n'ont pas abandonné leur entraîneur.

"Nous avons laissé tomber le manager contre Liverpool. Nous avons laissé tomber les fans, le club, nous en tant que joueurs, a encore lancé Harry Maguire. Nous devons donc assumer une énorme responsabilité pour cela. Est-ce qu'on lui doit une performance? Bien sûr qu'on le fait."

Avec trois défaites et un nul lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, Manchester United a chuté au septième rang du classement après neuf matchs. Avec seulement trois point de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions, les Red Devils ne sont pas encore largués. A condition, comme le promet Harry Maguire, que l'équipe se reprenne rapidement. L'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer en dépend probablement.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport