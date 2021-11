Coupe du monde 2022: l’Angleterre y est presque, grâce au hat-trick de Kane

L’Angleterre a signé une belle victoire contre l’Albanie ce vendredi (5-0). Première de son groupe devant la Pologne, la sélection menée par Harry Kane, auteur d’un triplé, devrait bien se qualifier pour le Mondial au Qatar. Accrochée par la Suisse à Rome (1-1), l’Italie n’a pas réussi à s’assurer de la première place de sa poule avant le dernier match des éliminatoires.

En attendant l’équipe de France ce samedi face au Kazakhstan au Parc des Princes, plusieurs cadors du football européen jouaient gros ce vendredi soir et pouvaient se rapprocher d’une qualification pour le Mondial 2022.

Talonnée par la Pologne, l’Angleterre se devait de l’emporter face à l’Albanie à Wembley afin de conserver trois points d’avance sur les partenaires de Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik. Fort d’une belle victoire (5-0), les protégés de Gareth Southgate ont un pied et neuf orteils au Qatar mais ne sont pas encore mathématiquement qualifiés.

Un ciseau pour parachever le coup du chapeau

En raison d’un classement établi à la différence de buts générale (et non particulière), l’Angleterre doit encore attendre avant de réserver son billet pour la Coupe du monde 2022 malgré sa large victoire contre l'Albanie (5-0). Mais les choses semblent très bien parties.

Avec 23 points et une différence favorable de 26 buts, les Three Lions possèdent une belle avance sur la Pologne (20 points et une différence de 20 buts) et devraient bien décrocher leur qualification après leur dernier match contre Saint-Marin. Il suffira d’un point face à la pire équipe du groupe I (une défaite couplée à une non-victoire de la Pologne) pour s’envoler vers le Qatar.

Ce vendredi, l’Angleterre a parfaitement assumé son statut de favori avec une rencontre pliée dès la mi-temps. Après l’ouverture du score par Harry Maguire, Harry Kane a signé un triplé parfait avec une réalisation de la tête sur un centre de Jordan Henderson puis des buts du droit et du gauche sur des passes de Raheem Sterling et Phil Foden dont un magnifique ciseau.

Andorre à dix... en moins d'une minute, Milik buteur

Une prestation collective aboutie de la part des vice-champions d’Europe en titre. En l’emportant largement devant son public de Wembley, l’Angleterre a fait le job. Sauf miracle, et malgré une victoire en Andorre (1-4), la Pologne devrait donc passer par les barrages pour espérer disputer le Mondial.

Si Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik ont tous les deux marqué face à une équipe andorrane réduite à dix après dix secondes de jeu pour un vilain coup de coude, cela n’a pas suffi pour priver l’Angleterre de la première place de la poule. La doublette polonaise voudra finir sur une bonne note, lundi prochain, à domicile contre la Hongrie.

Suspense total entre l’Italie et la Suisse

L’Italie et la Suisse s’affrontaient à Rome dans une sorte de finale pour la première place du groupe C. Après le nul entre les deux équipes (1-1), la qualification pour la Coupe du monde se jouera donc lors du dernier match des éliminatoires.

Après un joli numéro de Noah Okafor sur l’aile gauche, Silvan Widmer a marqué d’une jolie frappe sous la barre de Gianluigi Donnarumma. Mais Giovanni Di Lorenzo a profité d’une erreur du gardien Yann Sommer pour égaliser avant la mi-temps et ôté une belle épine du pied de la Nazionale.

Nicolo Barella et Remo Freuler lors du duel Italie-Suisse © Icon Sport

Malgré une belle intensité plus rien ne sera marqué dans cette affiche. Pire, Jorginho va rater le penalty de la gagne en toute fin de match (89e). Si bien que la première place de la poule pourrait se jouer à la différence de buts. Toujours leader mais à égalité, l’Italie possède deux buts d’avance sur la Suisse (+ 11 contre +9).

Pour se qualifier directement, les partenaires de Marco Verratti (toujours forfait) devront l’emporter en Irlande du Nord et soigner leur goal-average pour rester devant la Nati. Pour y croire, les Suisses d’un Xherdan Shaqiri encore décevant devront à tout prix l’emporter et marquer de nombreux buts à domicile contre la Bulgarie.

Le Danemark poursuit son sans-faute

Déjà qualifié pour la Coupe du monde, le Danemark a signé une neuvième victoire en autant de matchs dans le groupe F. Cette fois, ce sont les Iles Féroé qui ont subi la domination collective de la Danish Dynamite (3-1).

En neuf rencontres, les partenaires de Simon Kjaer ont inscrit 30 buts. Seul et très léger bémol, les Danois ont encaissé le premier but de ces éliminatoires. Rien de grave pour la formation du Nord de l’Europe qui se rendra tranquillement en Ecosse, assuré de la deuxième place, lors de la dernière journée des éliminatoires.