Argentine: le message de Messi aux supporters qui l'ont ovationné

Au lendemain de la victoire de l’Argentine face au Venezuela (3-0) lors de l’avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 vendredi à Buenos Aires, Lionel Messi a remercié les fans de l’Albiceleste sur les réseaux sociaux.

C’est le genre de message qu’auraient rêvé de lire les supporters du PSG… Plutôt discret sur les réseaux sociaux comme il l’est dans la vie, Lionel Messi étale rarement ses sentiments sur la place publique. Ce samedi, il a néanmoins pris le temps de poster un message sur son compte Instagram.

Il n’est donc pas à l’adresse des fans parisiens mais de ceux de l’Argentine. Vendredi, l’Albiceleste a dominé le Venezuela 3-0 à Buenos Aires lors de l’avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, une compétition pour laquelle elle était déjà qualifiée. Auteur du troisième but de son équipe, l’attaquant du PSG a tenu à rendre hommage au bouillant public de la Bombonera.

"Toujours incroyable de jouer ici"

"Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté lors de ces qualifications. Heureusement, nous avons pu atteindre notre objectif et nous nous reverrons au Qatar, si Dieu le veut... C'est toujours incroyable de jouer ici devant nos fans et ce que nous avons vécu hier soir était impressionnant une fois de plus."

Après la victoire, la Pulga s'est aussi exprimée sur son avenir. "Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières", a déclaré Lionel Messi. Son contrat avec le PSG expire en 2023.