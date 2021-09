Brésil-Argentine: les Brésiliens ont quand même disputé un match

Les joueurs de l’équipe du Brésil ont disputé un match sur terrain réduit après l’incroyable imbroglio qui a mis un terme à leur choc face à l’Argentine. Cela a ravi les 1500 invités présents à l’Arena Corinthians.

Il y a bien eu un match à l’Arena Corinthians, dimanche. Mais ce n’était pas du tout celui auquel les Brésiliens s’attendaient. Les joueurs de la Seleçao - titulaires et remplaçants compris - se sont en effet affrontés sur terrain réduit tard dans la nuit de dimanche. Une décision prise par le staff brésilien après l’arrêt rocambolesque du choc face à l’Argentine, après cinq minutes de jeu, dimanche soir.

Des membres de l’agence sanitaire brésilienne ont interrompu la rencontre pour évacuer quatre joueurs argentins (Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristian Romero et Emiliano Buendia) en les accusant d’avoir enfreint le protocole sanitaire brésilien. Ces derniers n’auraient pas mentionné leur présence récente en Angleterre (où ils jouent) pour éviter de se soumettre une quarantaine à leur arrivée au Brésil.

Après de longues minutes de discussions sur le terrain entre toutes les parties, les joueurs argentine sont finalement rentrés au vestiaire avant de prendre un vol retour pour Buenos Aires. Faute d’adversaire, le staff brésilien a alors organisé une opposition entre tous ses joueurs dans une ambiance bon enfant. Cela a ravi les 1.500 invités présents dans les tribunes de l’Arena Corinthians qui sont restés en place et se sont régalés des gestes de Neymar et même du gardien remplaçant Weverton, auteur d’un but remarqué.



Le nom de Tiago Braz, perchiste champion olympique d’or en 2016 et médaillé de bronze en 2020, a même été scandé. L’athlète était présent dans les tribunes aux côtés du père de Neymar. Cette séance improvisée n’était pas tout à fait destinée à amuser les nombreux invités. Le comité technique a voulu garder ses joueurs sous pression avant leur prochain match face au Pérou, jeudi. La Seleçao a gagné ses sept premières rencontres des qualifications à la Coupe du monde 2022 et compte poursuivre son sans-faute. Elle attend aussi de connaître le sort et le résultat de son choc face à l’Argentine.