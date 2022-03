Brésil: Neymar suspendu mercredi après un geste d’humeur

Neymar ne jouera pas le dernier match de qualification du Brésil mercredi en Bolivie après avoir reçu un carton jaune pour un geste d’humeur sur Paulo Diaz, défenseur chilien, jeudi.

Neymar ne jouera qu’un seul des deux matchs du Brésil pendant la trêve internationale. L’attaquant a en effet reçu un carton jaune face au Chili (4-0), jeudi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Il sera donc suspendu pour le déplacement en Bolivie, mercredi pour l’avant-dernière rencontre des qualifications (le match face à l’Argentine aura lieu en juin) et s’évitera un match en altitude à La Paz, toujours épuisant pour les organismes.

Buteur sur penalty et remuant tout au long de la rencontre, Neymar a reçu un carton jaune pour un geste d’humeur sur Paulo Diaz après une intervention musclée du défenseur. Le Parisien - qui a poussé un cri sur ce tacle rugueux - s’est relevé avant de pousser son adversaire dans le dos. Les deux protagonistes ont été avertis. Tite, sélectionneur, n’a rien dit sur un éventuel retour du joueur en club plus tôt que prévu.

La Seleçao devra aussi se passer de Vinicius, également suspendu pour le match en Bolivie. Hormis son avertissement, Neymar a vécu une bonne soirée jeudi avec un but inscrit sur penalty et une belle activité. Il a aussi reçu l’ovation du Maracana qui tranche avec ses derniers jours compliqués avec le PSG. "Le Maracana bondé m'inspire, ça me donne envie de tout faire, ça me donne du plaisir, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. L'ambiance que les fans ont mise ici aujourd'hui était fondamentale pour nous encourager encore plus."

Neymar a laissé Coutinho tirer le deuxième penalty

Grâce à sa réalisation (la 71e avec le Brésil), il revient à six longueurs de Pelé, recordman de buts en sélection. Il aurait pu gonfler son total mais il a laissé Philippe Coutinho tirer le deuxième penalty de la rencontre. "Couto est un grand ami que j'ai dans le football, nous sommes ensemble en équipe nationale depuis que nous sommes petits, a rappelé la star du PSG. A ce moment du match, il a demandé à tirer le penalty, je pense que la camaraderie dans ces moments-là doit exister. Et mon bonheur de le voir marquer le but est le même que si je l'avais fait. J'étais très content qu'il ait marqué le but."