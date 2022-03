PSG: "Il n'est plus décisif", Neymar très critiqué au Brésil après le fiasco de Madrid

L’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid a poussé plusieurs éditorialistes brésiliens à se questionner sur l’inquiétant rendement de Neymar, "en chute libre", selon l’un d’entre eux.

Neymar (30 ans) a vécu une grande première dans sa carrière, mercredi. Il a quitté la Ligue des champions sans avoir marqué un seul but, quand il en avait inscrit au minimum trois lors de chacune des huit éditions précédentes (son record est à 10 en 2014-2015). Le Brésilien se contente de deux passes décisives (à l’aller et au retour face au Real) en six rencontres dans la compétition reine des clubs. Et ce rendement limité pose question au Brésil.

Depuis mercredi, les critiques pleuvent sur l’attaquant parisien avec, comme ricochets, la crainte de répercussions sur son rendement en équipe nationale. La star devrait figurer dans la liste des joueurs retenus par Tite, ce vendredi, pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre le Chili (25 mars) et en Bolivie (30 mars). Le Brésil est qualifié depuis longtemps mais ce coup d’arrêt brutal avec le PSG inquiète les médias à quelques mois du Mondial au Qatar.

Plusieurs éditoriaux publiés sur le média UOL Esporte tirent la sonnette d’alarme au sujet de l’ancien joueur du FC Barcelone. "Neymar, à 30 ans, n'est pas ce qu'on attendait de lui quand il en avait 20, lance le journaliste Menon. Il n'est pas le meilleur du monde. Il n'est plus décisif. Et Tite a misé tous ses jetons sur lui. Il n'y a pas de plan B."

"Tout tourne autour de Neymar et c'est mauvais"

Pour son collègue, Mauro Cezar, la pâle prestation du joueur à Bernabeu ne peut pas s’expliquer par un manque de rythme trois semaines après son retour à la compétition suite à une absence de deux mois et demi. "Je ne pense pas que ce soit une question de récupération, il est déjà dans une carrière en chute libre à 30 ans et, honnêtement, je ne sais pas s'il sera capable de jouer le football qu'il a montré il y a des années, lance-t-il. C'est une situation très compliquée."



Il appelle même Tite à ne plus centrer son projet autour du Ney, mais ne croit pas en ses chances d’être entendu sur ce point. "Je pense que Tite pourrait ne pas le traiter comme il le fait, avec tout ce qui tourne autour de lui, parce que c'est exactement comme ça que les choses se passent là-bas (à Paris), prévient-il. Tout tourne autour de Neymar et c'est mauvais. Tite pourrait constituer une équipe qui privilégie Vinícius Júnior mais il continuera à composer une équipe qui joue pour Neymar."

Il rejette aussi la faute au PSG et son goût pour la starification. "Le PSG doit comprendre que ça ne sert à rien de réunir de grands noms, mais doit penser à la formation de l'équipe, lance-t-il. (…) Sur ce match, Messi et Neymar ont été très mauvais, ils ont omis de jouer de manière absurde précisément à un moment donné où l'adversaire a haussé son niveau. Actuellement, Neymar est parfois surestimé, mais en raison de son potentiel, une grande attente a été créée car il joue beaucoup."

"Il veut juste savoir ce qui se passe sur Netflix"

Le ton est beaucoup plus cinglant sur la chaîne Youtube, Os Donos Da Bola, animée par l’ancien joueur Neto et suivie par 1,85 million d’abonnés. L’ancien international brésilien (55 ans, vice-champion olympique en 1988) qualifie son compatriote de "Pop Corn". "C’est un joueur caché qui a sauté contre le Real, un pop corn, a-t-il lancé en frisant l’insulte au sujet de ses fans, encore nombreux. Il ne joue pas, n’a rien fait au Mondial 2018. Il veut juste savoir ce qui se passe sur Netflix. Il a déjà 30 ans! C’est pour ça que le football brésilien ne peut pas aller de l’avant."

Il en rajoute encore en égratignant le statut de star de Neymar au pays. "En 2016, tu as remporté une médaille d'or (aux JO de Rio), conclut-il. J'ai gagné une médaille d'argent. Je suis une idole des Corinthians et tu ne le seras jamais."