Brésil: Cafu assure que Neymar "peut encore prétendre au Ballon d'or"

Présent lors d'une remise de prix ce mardi, Cafu a eu l'occasion de s'exprimer sur l'actualité de Neymar, très critiqué ces dernières semaines avec le PSG. L'ancien latéral pense que le joueur parisien est encore "dans les trois meilleurs joueurs du monde", tout en notant l'énorme pression qui pèse sur les épaules du joueur de 30 ans.

Le cas Neymar agite les débats. Présent avec la Seleçao en cette fin mars pour un rassemblement avec le Brésil, l'attaquant du PSG doit disputer avec ses compatriotes les deux derniers matchs qualificatifs de la Zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2022 même si la sélection auriverde est déjà qualifiée.

Cafu pense que Neymar peut "encore prétendre au Ballon d'or"

Reste à savoir quel visage affichera Neymar avec sa sélection, lui qui est très critiqué pour ses prestations ces dernier mois avec le PSG. Ces dernières semaines, le "Ney" a laissé entendre qu'il aurait besoin de couper sa carrière internationale après le prochain Mondial pour préserver sa santé mentale.

Cafu, l'homme aux 142 sélections avec le maillot national, croit toujours de son côté à l'ancien joueur de Santos. "C’est gênant de le savoir dans cet état d’esprit car c’est un immense joueur qui pour moi peut encore prétendre au Ballon d'or. Il fait toujours partie des trois meilleurs du monde", a estimé l'ancien latéral de l'AC Milan, vainqueur à deux reprises de la Coupe du monde.

"La pression est énorme sur ses épaules"

La Coupe du monde 2014 organisée au Brésil, qui s'était terminée par une blessure, reste forcément comme un moment douloureux de la carrière de Neymar. L'expérience en Russie en 2018 n'a pas été concluante non plus.

"Mais il ne faut jamais oublier à quel point la pression est énorme sur ses épaules depuis qu’il est très jeune. Et c’est quelqu’un que les gens veulent voir jouer encore et encore, a commenté Cafu, présent à la cérémonie des Trophées Laurens. Moi qui aime le foot, j’ai aussi envie de le voir tout le temps. Mais arrive un moment où il joue moins bien et où le corps souffre parce qu’il est fatigué. Et c’est complètement logique. Cela reste un gamin. Et j’espère qu’il jouera encore longtemps mais je ne sais pas car à son âge, il a déjà disputé beaucoup de matchs. Ce qui est sûr, c’est que le jour où il ne sera plus sur les terrains, je serai triste."

Arrivé au Brésil ces derniers jours, Neymar a reçu le soutien de ses coéquipiers, à l'image de Lucas Paqueta qui a estimé qu'il s'agit "sans doute du meilleur joueur de la sélection" brésilienne. "Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens plus fort et mes coéquipiers aussi", a lâché le joueur de l'OL, ravi de faire équipe avec le joueur du PSG.