Coupe du monde 2022 (barrages): "apocalypse", "humiliation"... les médias italiens sous le choc

Après l’élimination de l’Italie en barrages de la Coupe du monde 2022 contre la Macédoine du Nord ce jeudi soir, la presse transalpine est sonnée. Entre colère et stupéfaction, les médias italiens peinent à réaliser ce qui arrive de nouveau à leur sélection.

Une élimination qui laisse K.O. debout tout un pays. Ce jeudi soir, la presse italienne est complètement sous le choc de l’élimination de la Squadra Azzurra en barrages de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Roberto Mancini, battus 1-0 par la Macédoine du Nord, vont manquer un deuxième Mondial consécutif, au grand désespoir de leurs médias nationaux.

Comme souvent dans ce genre de fiasco, le sentiment qui prédomine au sortir de cette tragédie de Palerme est la colère. "Éliminé par une nation, la Macédoine du Nord, dont beaucoup ignoraient l'existence", ironise par exemple le Corriere Della Sera. "Une catastrophe qui concerne tout le monde: athlètes, entraîneur, staff, fédération, et le mouvement footballistique dans son ensemble (...) Un match à oublier, que malheureusement nous n'oublierons jamais. Peut-être la pire humiliation de notre longue et glorieuse histoire", poursuit le journal sur son site internet. "Nous méritons de rester en dehors de la Coupe du monde", tranche de son côté la Gazetta Dello Sport.

"Nous sommes de retour dans l'apocalypse"

Les médias italiens commencent donc déjà à chercher les coupables et les raisons de ce fiasco. Mais, ce jeudi soir, beaucoup de tristesse et d’incrédulité apparaissent également sous la plume des journalistes transalpins. "Le 11 juillet, nous avons célébré la conquête d'un incroyable titre européen dans les rues d'Italie. Huit mois plus tard, les nuits magiques se sont transformées en cauchemar", se désole par exemple le Corriere Dello Sport. "Une élimination incroyable, si inattendue qu'elle en est stupéfiante."

La Gazzetta Dello Sport adopte un ton tout aussi catastrophé. "Au revoir la coupe du monde, au revoir le championnat européen, au revoir tout (...) Nous sommes de retour dans l'apocalypse", écrit par exemple la référence des médias sportifs de l’autre côté des Alpes.

Dans les premiers articles post élimination, Roberto Mancini, à la tête de la sélection depuis mai 2018, est plutôt épargné. Même si le technicien italien s’attend à rapidement devoir rendre des comptes. "Mon avenir ? Je ne sais pas, maintenant, la déception est trop grande", a-t-il indiqué au micro de la Rai après la rencontre. Vendredi matin, dans les kiosques italiens, les interrogations sur son avenir et la manière dont le foot italien peut se relever seront sûrement nombreuses.