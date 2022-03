Le bilan catastrophique de l’Italie en Coupe du monde depuis son sacre en 2006

Éliminée en barrages de la Coupe du monde 2022 par la Macédoine du Nord ce jeudi, l’Italie va manquer un deuxième Mondial consécutif. Depuis son sacre en 2006 aux dépens de la France, la Squadra Azzurra affiche un bilan terrible dans le plus prestigieux des tournois.

Une longue traversée du désert. Depuis son titre mondial contre les Bleus en 2006 au terme d’une finale qu’un grand nombre de Français n’ont toujours pas digérée, l’Italie, éliminée ce jeudi soir en barrages de la Coupe du monde 2022 par la Macédoine du Nord (1-0), affiche des statistiques catastrophiques dans le plus prestigieux des tournois, qu’elle va manquer pour la deuxième fois consécutive.

Entre le tir au but manqué par David Trezeguet il y a 16 ans et la réalisation de l’improbable Aleksandar Trajkovski au bout du temps additionnel ce jeudi soir à Palerme, les Italiens n’ont remporté… qu’une seule rencontre en Coupe du monde. En dehors du succès contre l’Angleterre en ouverture du Mondial 2014 (2-1), les Azzurri n’ont plus jamais regoûté à la saveur d’un succès en Coupe du monde.

Une terrible série depuis 2006

Il faut dire que la série en cours des Italiens fait froid dans le dos: quatrième de sa poule en 2010 (derrière le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande…), troisième en 2014 et tout bonnement absente de la compétition en 2018 et 2022. Se dire qu’un enfant né en 2006 juste après la quatrième étoile devra (au minimum) attendre d’avoir 20 ans pour espérer voir son pays passer un tour dans un Mondial donne une idée de la tragédie traversée par nos voisins transalpins.

Arrivé à la tête de la sélection italienne en mai 2018, quelques mois après l’élimination en barrage de la Coupe du monde face à la Suède, Mancini, vainqueur de l’Euro en juillet dernier, connaît quant à lui premier coup d’arrêt sur le banc de la Squadra Azzurra. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il n’a pas voulu s’exprimer à chaud sur son avenir. "Mon avenir ? Je ne sais pas, maintenant, la déception est trop grande." Pas sûr de le voir aller jusqu'au Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique dans quatre ans.